快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南安陽發現7800年前遺址 填補豫北新石器文化空白

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸考古人員在河南安陽發現，距今7,800到7,400年，以裴李崗文化為主聚落遺址位置。圖/河南日報
大陸考古人員在河南安陽發現，距今7,800到7,400年，以裴李崗文化為主聚落遺址位置。圖/河南日報

大陸河南一個距今7,800到7,400年的遺址被發現。據河南安陽考古人員8日宣布，該遺址位於安陽八里莊，為以裴李崗文化為主體，兼具磁山文化因素的新石器中期聚落遺址，是目前所知裴李崗文化分佈的最北端，出土了有紋飾的夾砂陶器、紅燒土牆體殘塊、石器等，現存面積2.7萬平方公尺。考古專家認為，這次新發掘成果，填補了河南安陽乃至豫北地區新石器時代中期文化的空白。

「2022河南考古新發現論壇」8日在鄭州舉行，河南安陽市文物考古研究所工作人員申文喜指出，安陽市文峰區（高新區）原小八里莊村南地配合基建發掘過程中，新發現並確認一處，以裴李崗文化為主體，兼具磁山文化因素的新石器中期聚落遺址。

他表示，遺址分佈區呈不規則橢圓形，東西最寬約230公尺，南北長約150公尺，現存面積約2.7萬平方公尺，遺址分佈區西南側，鑽探出一條古河道，大致呈西北—東南流向，河道寬約100公尺。

考古人員指稱，遺址區內地層堆積清晰，文化遺存豐富，保存狀況較好。2022年，在遺址區東半部共布下了15個探方（發掘單位），其中13個已發掘至裴李崗文化層。碳十四測年結果顯示距今7,800到7,400年，初步判斷八里莊遺址先民為依河而居。

出土物方面，目前遺址出土陶片器型有泥質紅陶小口雙耳壺、平底罐、三足缽，夾砂侈口深腹罐、直口罐（盂）等；夾砂陶片器表多有紋飾，有篦點紋、繩紋、指甲紋、之字紋等。另出土較多的有紅燒土牆體殘塊，以及石鏟、石斧、石磨棒、石磨盤等石器，還有一批細碎動物骨骼、螺殼、炭粒等，擬進一步展開鑑定。

考古人員表示，安陽八里莊遺址是目前所知裴李崗文化分佈的最北界，也是同時期豫北地區最大的遺址，填補了安陽地區乃至整個豫北地區新石器時代中期文化的空白。

裴李崗文化是大陸黃河中游地區的新石器時代文化，在仰韶文化之前，最早在河南新鄭的裴李崗村發掘並認定而得名，分布範圍東至河南東部，西至河南西部，南至大別山，北至太行山，重要遺址還包括臨汝中山寨遺址、長葛石固遺址、新密莪溝北崗遺址等，文化年代在距今約9,000年前到7,000年前之間。

遺跡出土有紋飾的陶器、紅燒土牆體殘塊、石器等，這次的發現，被認為是填補河南安陽地區，乃至整個豫北地區新石器時代中期文化的空白。圖/河南日報
遺跡出土有紋飾的陶器、紅燒土牆體殘塊、石器等，這次的發現，被認為是填補河南安陽地區，乃至整個豫北地區新石器時代中期文化的空白。圖/河南日報
根據判斷，當時人類依河而居。圖/河南日報
根據判斷，當時人類依河而居。圖/河南日報

遺址 考古

延伸閱讀

四川濛溪河遺址出土千件遺物 專家：破解「資陽人」之謎鑰匙

相關新聞

河南安陽發現7800年前遺址 填補豫北新石器文化空白

大陸河南一個距今7,800到7,400年的遺址被發現。據河南安陽考古人員8日宣布，該遺址位於安陽八里莊，為以裴李崗文化為...

做出「爭氣機」 雷達之父王小謨逝世 愛「大蘑菇」迷京劇

中國著名雷達專家、預警機事業開拓者和奠基人，被稱為「中國預警機之父」、中國工程院院士王小謨，因病醫治無效在北京逝世，享壽...

就像衣服被扒光…大陸海量個人隱私正在網上裸奔

一次網購消費紀錄、一張快遞外賣訂單、一次招聘網站登記，一場校園招聘公司信息統計……在每一個動向的終端，也許都有一張看不見...

陸新發現一顆近地小行星 距離地球3,000萬公里之外

中國科學院新疆天文台最新發布消息，由該台南山觀測站1公尺大視場光學望遠鏡發現的一顆近地小行星已於近日獲得國際小行星中心確...

中國武漢大學校長：不贊成禁用ChatGPT

聊天機械人ChatGPT風靡全球，中國全國兩會召開之際，全國政協委員、武漢大學校長張平文表示，不贊成若干大學院校禁用Ch...

廣東河源4.5級地震　廣州深圳東莞震感強烈

3月8日5時15分，廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震源深度10公里，震中位於北緯23.84度，東經114.52度的新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦