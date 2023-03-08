河南安陽發現7800年前遺址 填補豫北新石器文化空白

大陸河南一個距今7,800到7,400年的遺址被發現。據河南安陽考古人員8日宣布，該遺址位於安陽八里莊，為以裴李崗文化為主體，兼具磁山文化因素的新石器中期聚落遺址，是目前所知裴李崗文化分佈的最北端，出土了有紋飾的夾砂陶器、紅燒土牆體殘塊、石器等，現存面積2.7萬平方公尺。考古專家認為，這次新發掘成果，填補了河南安陽乃至豫北地區新石器時代中期文化的空白。

「2022河南考古新發現論壇」8日在鄭州舉行，河南安陽市文物考古研究所工作人員申文喜指出，安陽市文峰區（高新區）原小八里莊村南地配合基建發掘過程中，新發現並確認一處，以裴李崗文化為主體，兼具磁山文化因素的新石器中期聚落遺址。

他表示，遺址分佈區呈不規則橢圓形，東西最寬約230公尺，南北長約150公尺，現存面積約2.7萬平方公尺，遺址分佈區西南側，鑽探出一條古河道，大致呈西北—東南流向，河道寬約100公尺。

考古人員指稱，遺址區內地層堆積清晰，文化遺存豐富，保存狀況較好。2022年，在遺址區東半部共布下了15個探方（發掘單位），其中13個已發掘至裴李崗文化層。碳十四測年結果顯示距今7,800到7,400年，初步判斷八里莊遺址先民為依河而居。

出土物方面，目前遺址出土陶片器型有泥質紅陶小口雙耳壺、平底罐、三足缽，夾砂侈口深腹罐、直口罐（盂）等；夾砂陶片器表多有紋飾，有篦點紋、繩紋、指甲紋、之字紋等。另出土較多的有紅燒土牆體殘塊，以及石鏟、石斧、石磨棒、石磨盤等石器，還有一批細碎動物骨骼、螺殼、炭粒等，擬進一步展開鑑定。

考古人員表示，安陽八里莊遺址是目前所知裴李崗文化分佈的最北界，也是同時期豫北地區最大的遺址，填補了安陽地區乃至整個豫北地區新石器時代中期文化的空白。