獸醫系畢業！24歲「校花級正妹」在養豬場工作 薪資待遇曝光
每個人對於工作的理想條件都不同，有些人希望可以學以致用，也有人著重在高薪待遇。中國大陸一名外表校花級的24歲女生畢業後，便到養豬場做技術員，年薪達到10萬人民幣（約44萬元新台幣），父母親也相當支持她。
根據《快科技》報導，一名來自大陸湖南省的24歲女孩孫卓，在網路上分享自己在養豬場工作的日常，不少網友卻被她的顏值圈粉。孫卓大學是獸醫系，畢業後選擇在養豬場做技術員，年薪約10萬人民幣，雖然一開始有點害怕，但時間久了也慢慢習慣了。
孫卓每天早上6時開始上班，要先給豬餵飼料和餵水，接著再為豬診斷，看看牠們有沒有生病，一整天工作下來，大概要到下午4、5時才能下班，每個月可以休息四天，但如果有豬生病，休息時間也要過去照顧，因此當豬身體出現狀況時，她都會感到很焦慮，怕沒辦法順利把牠們治好。
孫卓表示目前父母親都很支持她做這份工作，自己也覺得工作型態很穩定，除了不會感到排斥，也認為自己有發揮所長，因此感到相當開心。對此，除了有許多網友都被孫卓的顏值吸引，還有人開玩笑表示，「養豬場的顏值也卷（內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。）起來了嗎？」
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