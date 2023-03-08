獸醫系畢業！24歲「校花級正妹」在養豬場工作 薪資待遇曝光

每個人對於工作的理想條件都不同，有些人希望可以學以致用，也有人著重在高薪待遇。中國大陸一名外表校花級的24歲女生畢業後，便到養豬場做技術員，年薪達到10萬人民幣（約44萬元新台幣），父母親也相當支持她。

根據《快科技》報導，一名來自大陸湖南省的24歲女孩孫卓，在網路上分享自己在養豬場工作的日常，不少網友卻被她的顏值圈粉。孫卓大學是獸醫系，畢業後選擇在養豬場做技術員，年薪約10萬人民幣，雖然一開始有點害怕，但時間久了也慢慢習慣了。

孫卓每天早上6時開始上班，要先給豬餵飼料和餵水，接著再為豬診斷，看看牠們有沒有生病，一整天工作下來，大概要到下午4、5時才能下班，每個月可以休息四天，但如果有豬生病，休息時間也要過去照顧，因此當豬身體出現狀況時，她都會感到很焦慮，怕沒辦法順利把牠們治好。