陸新發現一顆近地小行星 距離地球3,000萬公里之外

中國科學院新疆天文台最新發布消息，由該台南山觀測站1公尺大視場光學望遠鏡發現的一顆近地小行星已於近日獲得國際小行星中心確認，臨時編號為2023 DB2。這是中科院新疆天文台發現的第一顆近地小行星。

據新華社報導，中科院新疆天文台光學天文與技術應用研究室負責人、研究員艾力伊沙木丁表示，經全球各地多台設備後續觀測確認，2023 DB2的絕對星等為21.76等，對應直徑約200公尺，大約有兩個足球場大，繞太陽公轉一周需1.06年，這顆小行星與地球軌道的最近距離在3,000萬公里之外，是地月距離的約80倍。

據中科院新疆天文台介紹，發現近地小行星的南山觀測站1公尺大視場光學望遠鏡，具有大視場、高指向和跟蹤精度等優勢，該望遠鏡主要用於開展光學時域天文巡天研究，它所獲得的時序觀測數據，特別適合透過深度挖掘發現小行星和瞬變天體等。

據悉，這次發現是中科院新疆天文台使用南山觀測站1公尺大視場光學望遠鏡和星明業餘天文觀測團隊深度合作的結果。

從去年12月起，中科院新疆天文台啟動與星明業餘天文觀測團隊合作的小行星搜尋項目，2023 DB2就是星明業餘天文觀測團隊成員對南山觀測站1公尺大視場光學望遠鏡科研觀測數據即時深度挖掘發現的近地小行星。