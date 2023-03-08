中國武漢大學校長：不贊成禁用ChatGPT

聊天機械人ChatGPT風靡全球，中國全國兩會召開之際，全國政協委員、武漢大學校長張平文表示，不贊成若干大學院校禁用ChatGPT，並說對待ChatGPT應像治理洪水。因「堵不如疏」。

據中國科學報7日報導，ChatGPT掀起人工智慧新一輪熱潮，也引發教育界恐慌，美國紐約和西雅圖等地公立學校、法國巴黎政治學院及香港大學等都禁用ChatGPT。

張平文指出，不贊成禁用ChatGPT，因年輕人使用高科技獲取知識的願望，一紙禁令無法阻擋，主張學校可藉由各種方式引導學生，如何不使用ChatGPT替代本該自己應學習的學術訓練，不觸碰學術規範紅線。

他說，當下零零（2000年）後的學生面對物理世界、人類社會、虛擬世界交融的時代，他們有能力把三者融合得更好，很多學生在數位化方面的技能甚至超過教師，這是師不如弟子之處，教師不能居高臨下，要虛心向學生學習。

張平文表示，大學院校須要重視ChatGPT等人工智慧所不能代替的教育功能，要訓練批判性思維，不要滿足於算法推演的現成答案，要加強大學人文教育，提高學生的人格養成和精神境界。

他舉例，虛擬世界有個稱之為「訊息繭房」（Information Cocoons）的概念，這是指人在虛擬世界中很容易因自身偏好被某方面的訊息包圍，不像真實世界那樣可以聽到不同聲音。

張平文表示，混淆現實與虛擬是當下不少年輕人的通病，過度沉溺虛擬世界本就不利於身心健康，解決這個問題需要加強現實中的人際互動，以及更加重視人文教育，使學生意識到什麼是真正的以人為本。

他說，隨著數位化、智慧化的發展，對於學生人文素養的教育更需要加強，人文教育在未來會變得越來越重要，特別是文史哲等學科。