長三角鐵路客流 達疫前95%

根據中國鐵路上海局集團有限公司（鐵路上海局）消息，2023年長三角鐵路春遊運輸方案近日發布。今年春遊運輸從3月10日起至4月10日止，長三角鐵路預計發送旅客6150萬人次，日均發送192萬人次，客流恢復至2019年同期的95%以上。長三角鐵路部門計劃增開管內動車組列車25.5對，以應對重點旅遊城市以及熱門旅遊線路客流出行需求。

中新社報導，鐵路上海局表示，今年長三角鐵路春遊客流將逐步回歸常態，周末通勤流、周邊旅遊流成為主要客流，都市景點、名城古鎮、近郊鄉村將受到旅客青睞，出行範圍將相對集中在高鐵3小時交通圈內的中短途線路。

同時，隨著紅色旅遊熱度不斷攀升，江浙滬皖等地紅色旅遊景區也將吸引遊客打卡遊覽。

據介紹，預計今年春遊期間「掃墓流」將有所增加，尤其在清明節前後兩個周末，「踏青+掃墓」的客流特徵預計將更為明顯。

此外，周末遊也將成為重點，利用周末（周五至周日）出遊成為不少人的選擇。近3年來，隨著安徽、蘇北、浙東等地高鐵網絡進一步完善，春遊旅客出行範圍由滬寧杭、蘇錫常、甬台溫等傳統旅遊城市向皖南、浙西南、蘇北等地拓展，江蘇揚州、鹽城，浙江遂昌、松陽等地也將成為新的春遊打卡地。

據瞭解，在滬寧、滬杭、杭甬等長三角鐵路春遊重點線路方向上，鐵路部門將統籌運力安排，在基本運行圖的基礎上根據客流變化情況，適需採取動車組重聯、長編組運行等措施增加運力和席位。