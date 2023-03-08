山東入境遊破冰 回暖再等等

儘管3月的北方春寒料峭，但山東出入境遊市場暖意已現，不斷升溫。近一段時間，山東接連迎來兩個香港入境旅遊團和一個韓國入境商旅團組，景區、旅行社等文旅行業忙招兵，升級產品，摩拳擦掌擁抱春天。

中新社報導，今年2月初，出入境政策調整後的第一個周末，20餘名香港遊客在青島開啟5天深度遊。負責接團的港中旅國際（山東）旅行社有限公司副總經理逄真說，早在春節期間，他們就與香港相關組團社對接，通過線上形式推薦青島的美食美景，為香港遊客制定觀光路線，只待政策到來，就立即啟動。

「成功接待第一個入境團後，我們馬上圍繞濟南、泰安、濰坊等地的特色景點設計好客山東五日遊。產品上線兩天，訂單就接滿了。」逄真說，第二批香港遊客在山東觀趵突、登泰山、遊三孔、賞民俗，臨走時意猶未盡，誇讚山東熱情好客，稱以後要帶親戚朋友一起來。

山東入境遊迎春風回暖，出境遊也釋放復甦信號。「3月將組織個別散客到泰國遊，4月組團出境遊。泰國、新加坡、馬來西亞等旅遊目的地比較受國內遊客歡迎。」據山東國信國際旅行社總經理李聖娥介紹，天氣轉暖後，諮詢出境遊的客戶不斷增多。團隊忙於梳理境外供應商，安排線路、酒店、特色餐等，爭取為遊客提供更優質的產品和服務。

儘管山東出入境遊市場回溫跡象明顯，但業內專家認為，全面恢復仍需時日。「目前，國際航班尚未全面復飛，境外機場受疫情影響減員嚴重，地服保障能力有待恢復，加上客源市場尤其是中老年群體還處在觀望期，旅遊行業用人缺口也需要補上。」山東省旅行社協會會長王延輝分析，整個行業強勢回暖還要再等一段時間。

山東大學旅遊產業研究院院長王德剛也表達了相同看法。他說，預計今年上半年，出入境遊難以呈現規模性發展的態勢，目前是試探性恢復。

他建議旅行社在組織遊客出入境遊的過程中，首先保障遊客安全，與境內外合作夥伴重新建立聯繫，銜接好服務體系、價格體系等環節。「市場的復甦既需要行業主體謀求轉型升級，同時也渴盼強有力的政策支持。」