氣到翻桌！想看男友手機遭阻 她氣炸「掀翻火鍋」潑他整身

無論任何原因，出手傷人也是不對！中國大陸1對情侶早前去火鍋店用餐，其間男方疑拒絕讓女友檢查手機，引來女方不滿。女友一怒之下，竟直接掀起剛上桌的湯底潑向對方，熱湯頓時灑於男友身上，導致多處燙傷，令他痛得立即離開餐廳。

微博瘋傳的影片顯示，事件於上月27日發生，片中情侶正在一火鍋店準備用餐，點了滿桌食物，而湯底則似是剛剛送到桌上，兩人仍未「開餐」。事發時坐於左方的女子跨身打算取男友放於桌邊的手機檢查，但遭男友出手阻止，快速收起手機，雙方因而爭執。

這時女子大感憤怒，竟以雙手掀起4格設計的火鍋，直直向男友方向潑去！雖然當時湯底剛送上不久，還未加熱至沸騰，但冒出白煙的熱湯灑到男友手臂及身上，仍令他多處燙傷，右手前臂更即時被燙紅。男子面對女友突如其來的恐怖舉動，一時未能反應，只能對女方怒吼，推開火鍋發泄後怒極離去。

不少網友看過片段也直呼恐怖，狠批女子過分暴躁，「得虧沒那麼熱，要是真燒開了，那後果真不堪設想」、「這是多麼危險的事情呀，就算再生氣也不能這樣子做，畢竟會燙傷人的」、「看個手機也不至於這樣吧？感覺控制不住自己情緒的人，有點可怕了」。

也有人認為，事件源於片中情侶溝通方式不當，男友也有責任，「男子不讓女子看手機，肯定是有問題，氣得女子才有了這麼過激的行為」、「無論是夫妻還是男女朋友，都應互相尊重對方，保留他人的隱私」、「看手機不應該，打倒火鍋不應該，總而言之，就是缺少溝通啊」。

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文章授權轉載自《香港01》