河南政法委官員潛逃被公安懸賞緝拿

河南開封市警方最近發布一份「懸賞通告」，網友發現被懸賞者是轄下蘭考縣的政法委副書記，據稱他是去澳門豪賭輸了4千萬人民幣潛逃。網友稱，政法委官員被懸賞，看起來就像個笑話。

綜合中華網與新京報報導，最近一份由開封市禹王台區監察委與開封市公安局禹王台分局聯合發布的「懸賞通告」顯示，河南蘭考人袁德朝因涉嫌嚴重違法潛逃，公安局對提供該人有價值線索、重要信息經查證屬實的，獎勵人民幣1萬元，協助抓獲該人的，獎勵人民幣5萬元。

網友質疑此人就是蘭考縣政法委副書記，還有人專門去電聯繫的警官求證，該警官表示此人「曾經是」蘭考縣政法委副書記這一身分。

對於袁德朝被懸賞一事，當地一名知情人士表示，「袁德朝以前是蘭考縣紀委副書記，曾因舉報時任縣紀委書記，被調任至政法委。」「袁德朝長期在縣紀委工作，口碑很差，都說他喜歡收錢卻不辦事」。當地官場都知道袁德朝很有錢，僅在蘭考縣醫院後邊就有一棟百十套房的大樓。

另一位蘭考官場人士透露：「在擔任紀委副書記期間，袁德朝可能去澳門賭博輸了四千萬，還不上了，就利用權力到處借領導幹部的錢，如果不借，就讓紀委科室負責人去調取單位的帳……」

還有一說是，2015年7月至9月，袁德朝曾以家中建房為由，向他人借款1600萬元人民幣，至今未償還本金。

蘭考曾是中國著名模範基層官員焦裕祿工作過的地方，2017年退出國家級貧困縣序列，是河南省貧困退出機制建立後首個脫貧摘帽的貧困縣。