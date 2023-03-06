驚險連連！ 長達75米的風機葉片走懸崖、過險彎上山建風電
大陸推動再生能源不遺餘力，最近一段「大風車」通過盤山公路裝置在高山上的影音火了。這些每片長75公尺、重19噸的風機葉片連轉幾百個彎才到達3500公尺的目的地，運輸過程讓人驚叫連連。
大陸的「基建狂魔」再添一樁，為改善偏鄉電力與推動清潔能源，大陸除發展海上風電，近年也在高山興建風力發電廠。
央視新聞融媒體5日報導這起三峽能源四川金陽風電項目的「風車神龍擺尾」故事。為能將每片75公尺長、19噸重的風機葉片過盤山路，有如不可能的任務，運輸途中，要走懸崖、過險彎、越盤山……，懸崖下就是數百公尺的深淵，過程「難於上青天」。
三峽能源四川金陽風電項目負責人說，風機葉片從四川西昌出發到建設工地，全程200多公里。但一趟要走半個月，大半天只能走4、5公里，基本上是一點一點往前挪。
他說，大卡車司機上路前得知要運送這個龐然大物，嚇得臨陣脫逃。司機稱「給我多少錢我都不願意去做這件事情」，最後運輸公司的老總只好自己下來開，說「我先來試試」，工程人員在前面指揮和後面看路一步步往前走。
沒想到開進去沒多久「卡住了」，懸崖邊的路基太窄過不去，後來想辦法在懸崖打上錨筋錨栓支撐範本，用挖土機鑿、破碎錘破，把路面擴寬才能再前進。
報導說，不僅如此，施工人員還要克服極端嚴寒、高原缺氧、大風暴雪等惡劣環境的影響。如今四川金陽風電項目的58台風電機組已建設完成併網發電，可實現4個億的發電量。
根據大陸國家能源局去年年底發布2022年大陸電力工業統計資料。截至12月底，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%。另據風芒能源不完全統計，2021年與2022年大陸共有2.6億千瓦風電建設計畫，預計2023年或將成為十四五期間下發建設計畫最多的一年。
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