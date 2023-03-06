A型流感蔓延中國 多地醫院現人潮

中國COVID-19疫情尚未止息，與染疫症狀相似的A型流感如今在各地蔓延引發關注，醫療院所的發熱門診湧入高燒不退的病患，防疫主責單位坦言，流感病例數持續攀升還看不到拐點。

綜合中國第一財經5日與封面新聞4日等媒體的報導，中疾控4日發布的「全國新型冠狀病毒感染疫情」通報顯示，各專責醫院收治的疑似流感症狀病患近來有增無減。

重災區之一首都北京市的北京兒童醫院指出，2月底接觸的發熱咳嗽患兒數比月初增5倍，流感送檢確診率從10%增至約70%。

四川成都張姓市民說，他的孩子高燒至攝氏41度，趕緊送成都市第六人民醫院救治，他帶著小孩在急診室足足等了4小時才見著醫生。

他說，上午10時起在兒科急診排掛號，但現場叫號系統失靈，過了中午12時眼看就要輪到孩子進診間，醫生卻因換班不看了，只好到一旁重新排，等到下午1時30分，又碰上醫生去吃午飯休診，無奈再重排。

社群網站推特廣傳中國各地醫療院所人滿為患的影音，

只見焦急的家長懷裡抱著病懨懨的小朋友，在擠滿病患的醫院裡奔走。

統計顯示，因體溫大於或等於38度，並伴隨咳嗽或喉嚨痛而求診的病例數連4週益增，至2023年第8週（2月20日至26日）已破10萬例，至於流感確診病例數則連續5週攀升達25.1%，同期的COVID-19確診率僅5.1%。

值得注意的是，這也是連續兩週COVID-19確診率低於流感。

與此同時，中國國家流感中心近日發布監測的數據亦顯示，2月20日至26日，華南與華北省分流感確診率仍未趨緩，可以說還看不到拐點，病毒株以A型（H1N1）pdm09為主，還有A型的（H3N2）亞型流感病毒。

值得一提的是，華南與華北地區的流感專責醫院通報的ILI%（流感疑似病例就診比），呈現高於近年同期的趨勢。

中國國家流感中心指出，2023年第8周華南省分的ILI%為3.9%，高於前一週的1.8%，也高於2020至2022年同期的3.7%、2.2%和3.1%。

至於在華北，2023年第8週ILI%為4.4%，高於前一週的1.9%，與2020年同期的4.4%相當，高於2021至2022年同期的1.6%和1.9%。

感染科專家分析，近期流感肆虐中國，主要原因包括近幾年民眾少感染流感病毒，體內抗體低，流感疫苗接種不普及，還有就是因感染COVID-19導致群體免疫力降。

另據香港網路媒體01於2月28日報導，由於A型流感與和COVID-19的症狀極為相似，許多民眾無法判斷到底感染哪種病毒，難以對症下藥，以致中國再次掀起成藥搶購潮。

像是抗流感病毒藥「奧司他韋」（Oseltamivir），若干藥店已張貼缺貨告示，顆粒的價格飛漲至人民幣破百元，平時約莫60元（約新台幣265元），膠囊更是暴漲至369元（約新台幣1600元）。

奧司他韋是一種作用於神經氨酸酶的特異性抑製劑，可抑制流感病毒量，降低病毒在體內擴散。

人民網評論文章指出，去年底被中國民眾視為抗COVID-19「神藥」的退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）曾「一藥難求」。

隨著疫情流行高峰過去，過去千辛萬苦囤積的藥物被棄如敝屣，有民眾將大量未拆封的過期退燒藥丟進垃圾桶，而奧司他韋不該重蹈覆轍，因囤藥實際上也是在「囤積」恐慌。