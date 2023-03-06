蛋荒？超市客搶購日本雞蛋影片瘋傳！民眾受困高呼：放我出去 網友：好瘋

受日本禽流感影響，多款日本雞蛋價格上漲或缺貨，日本出現雞蛋荒。網路將軍澳群組就瘋傳多段影片，見到日式百貨商店的超市出現疑似搶購日本雞蛋的激烈狀況，有人疑困於搶購人群中，只好高呼「放我出去啊！」。影片引來網民關注，感嘆「不要盲搶」、「腦子有毛病？」、「好瘋」、「有沒有這麼誇張」。

有將軍澳街坊於facebook群組「將軍澳主場」上載多段影片，留言問「這些人都是在搶什麼呀」。

影片見到十多名市民，包括男女及老人家正在日式百貨商店的超市部門內，爭先恐後拿取放在紙皮箱內的日本雞蛋。從畫面見到，部份紙皮箱內的日本雞蛋已被搶購一空，場面有些許混亂，更疑似有人被困在搶購日本雞蛋人潮中，高呼「放我出去啊！」。

另有網友上傳日式超市開門前情況照片，見到已有大批市民等候入場，擠得密密麻麻，但不知是搶購減價筍貨抑或想買日本雞蛋。

影片引來網友熱議，直指太誇張，「香港…」、「腦子都有病吧」、「好瘋」、「香港特色！weekend特色！」、「有夠誇張」。也有網友表示，日本雞蛋性價比高，「一盒才沒多少錢」，「美味好吃又安心，搶得很值得啦」。

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文章授權轉載自《香港01》