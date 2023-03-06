兩岸青年 舉行工業機器人賽

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

3月4日，首屆「福州大學-台灣工業機器人協會榕台青年機器人競賽」在福州台灣會館舉行。

新華社報導，競賽分設福州賽場和台灣賽場，其中台灣賽場有14個賽道，福州賽場有「創意競賽組」與「無人車競速組」兩個賽道，參賽隊伍中有兩岸學生組成的混合編隊，還有由台灣教師帶領的台師台生聯合編隊。

來自台灣的梁博翔是福建師範大學的在讀碩士研究生。他指出，在與大陸青年合作籌備參賽作品的過程中，他們之間有了更深的了解和認識。「兩岸青年通過思維和創意的碰撞，激盪出火花，有助共同提升知識和技能，同時也能夠拉近距離。」

福州大學國際暨港澳台聯合實驗室主任王量弘來自台灣。他說，福州當前正在大力發展數位經濟，希望通過舉辦這一賽事，將台灣在數位經濟領域的相關經驗引進到福州，助力兩岸數位經濟產業的融合發展，同時為兩岸青年攜手打拚、共創未來架起友誼橋梁。

此次大賽由福州大學、福州市台灣同胞聯誼會、福州市台胞投資企業協會和台灣工業機器人協會聯合主辦。

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