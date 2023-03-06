就為一碗螺螄粉 Z世代瘋柳州

「為一碗粉，去一座城。」正成為時下中國大陸Z世代（指出生於1995年至2009年的人口）流行的旅遊方式。隨著螺螄粉走紅，偏居大陸西南的工業重鎮廣西柳州市正「反向出圈」，變身為旅遊打卡地。

中新社報導，周末，來自大陸各地的旅客拉著行李箱，在柳州大街小巷上的螺螄粉店舖前排起長龍打卡，成為一道獨特的風景線。

為了「嗦粉」，95後田蜜約上2位好友，從湖北自駕近千公里來柳州。作為螺螄粉的頭號粉絲，田蜜每周都要煮一碗從網上購買的袋裝螺螄粉解饞。她表示，趁著假期，終於有機會到柳州品嘗一碗地道的螺螄粉。

螺螄粉是柳州當地的路邊攤小吃，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味。2014年袋裝螺螄粉問世，開始「飛」往大陸各地，甚至東南亞、美國、歐洲等地。占領人們的味蕾後，柳州將螺螄粉與「詩和遠方」融合，推動「螺螄粉+旅遊」，讓一碗螺螄粉串起旅遊線。

柳州趁勢推出涵蓋白蓮洞洞穴科學博物館、螺霸王螺螄粉產業園、窑埠古鎮螺螄街等旅遊線路，沿著這條線路旅客可參觀螺螄粉文化館、遊螺螄粉生產線、品螺螄粉小吃。

從廣州尋味而來的00後黃琦澎，專程到柳州青雲菜市打卡。她表示，正是被菜市的煙火氣吸引，這裡美食多、性價比也高。與傳統的旅遊不同，追求個性、重視體驗消費的Z世代，更青睞選擇冷門目的地、打卡非旅遊城市。

如今，反向旅遊逐漸在大陸Z世代中興起。花人民幣300元可住五星級酒店的鶴崗；有著小韓國之稱的延吉，異域風情濃郁的西雙版納等小城，在互聯網上被Z世代關注。

攜程數據顯示，2022年大陸十一假期，衡水、鶴崗、日照、樂山等多個非傳統旅遊城市都迎來旅遊訂單顯著增長。其中，90後和00後占到訪遊客的七成左右。