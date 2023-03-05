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口罩、快篩放車站任你拿…香港口罩令解除 網感慨：曾萬人搶購一盒難求

香港01／ 夏洛特
有網友發現石圍角新村巴士站的椅子上被人放置了2個大型紙皮箱，裏面放滿了口罩及快測包任人取用。圖／「香港風景攝影會」FB
有網友發現石圍角新村巴士站的椅子上被人放置了2個大型紙皮箱，裏面放滿了口罩及快測包任人取用。圖／「香港風景攝影會」FB

新冠疫情期間，不少市民為應付日常所需而四處採購口罩快篩，但在香港口罩令取消後，如何處理囤積的防疫物資就成了一大難題。有網友在facebook上分享了在街上見到的奇聞，有人疑將2大箱口罩及快篩放置在公車站的椅子上，供人免費任取。有網友支持送防疫物資的無名人士，「好有愛同無私啊！」、「有人要用好過拿去丟掉，都算做好事」，不過，也有網友認為這是一種浪費，「拿來也沒用」、「只是想清了家裡的垃圾才扔上街」。

有網友在facebook社團「香港風景攝影會」上發布照片，並寫著「曾經萬人搶購一盒難求，今日…」。從圖片可見，有人於石圍角新村公車站的椅子上放置了2個大型紙皮箱，其中1個大紙皮箱堆滿立體口罩，並貼上寫有「口罩自取」的白紙；另1個紙皮箱則有堆成小山盒裝的快篩，同樣貼上白紙寫着「驗測包自取」。樓主又指「我見口罩獨立包裝毫無破損，實在浪費」。

照片令不少網友感慨萬千，皆因新冠疫情嚴峻時，不少市民外出搶購口罩及快篩的消息，彼時有口罩價格高昂卻不乏買家，而隨着口罩令的取消，大量口罩淪為「蟹貨」，如今更被棄置街頭任人免費自取。有網友就表示「如果3年前有得免費自取就好」、「那時候狂搶，現在卻…唉」、「我不住那區，不然也每份拿十個」，更有人表示「我也有60萬支快篩在家，有人要嗎」？

有人就建議與其放置於街上，不如回收或者留下口罩將來用，「不如自己去查下哪裡有回收，也許老人中心要不要。好過到處放，沒人要，最後別又是害清潔阿姨做多一點」、「其實探病也要用，感冒不想傳染人都要戴口罩」。

另1個紙皮箱則有大量快測包，同樣貼上白紙寫着「驗（檢）測包自取」。圖／「香港風景攝影會」FB
另1個紙皮箱則有大量快測包，同樣貼上白紙寫着「驗（檢）測包自取」。圖／「香港風景攝影會」FB
其中1個大紙皮箱放滿立體口罩，並貼上寫有「口罩自取」的白紙。圖／「香港風景攝影會」FB
其中1個大紙皮箱放滿立體口罩，並貼上寫有「口罩自取」的白紙。圖／「香港風景攝影會」FB

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文章授權轉載自《香港01》

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