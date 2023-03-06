文旅局長競出鏡 專家：更應研究旅客需求

近日，中國大陸多地文旅局長競相「出鏡」推介當地旅遊，連上多個熱搜。中國旅遊研究院院長戴斌指出，旅遊需要網紅，但網紅不是旅遊的全部。要推動大陸旅遊業發展，還應在研究遊客需求上多下功夫。

中新社報導，戴斌表示，在互聯網時代，特別是短影音時代，各地文旅局長能通過短影音這種方式推廣當地旅遊，這是一種觀念的轉變，也是一種值得肯定的探索，為旅遊業開了個好頭。

他同時指出，旅遊需要網紅，但網紅不是旅遊的全部。提高地方知名度後，需要投入更多精力去開發當地旅遊資源，讓相關產品項目和場景與代言推廣中所呈現的相吻合。這就要求多下功夫研究遊客需求，從遊客視角出發對當地的旅遊形象進行再培育、再推廣，為遊客提供更多、更有效公共服務和商業服務，使遊客在當地能有較高的獲得感和滿意度。 戴斌提醒，旅遊業發展需要堅持系統觀念。宣傳推廣只是第一步，旅遊資源開發和發展規畫，相應的產品項目和場景打造，公共服務的高質量供給等一系列工作都需要認真落到實處。

據大陸官方數據，今年春節，大陸國內旅遊出遊3.08億人次，實現國內旅遊收入3758.43億元人民幣，分別恢復至2019年同期的88.6%和73.1%，迎來開門紅。 戴斌預計，到今年暑期，大陸國內旅遊市場會全面恢復，全年大陸國內旅遊市場會恢復到疫情前的九成，出入境旅遊市場預計會恢復到疫情前的四成左右。