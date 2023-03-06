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助力新市民安居 陸官方動起來

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸有數億新市民在城市就業，「樂業」的同時，如何能在城市更好「安居」，是他們面臨的問題。圖為民眾在福建福州一售樓部瞭解建案訊息。 （中新社）
大陸有數億新市民在城市就業，「樂業」的同時，如何能在城市更好「安居」，是他們面臨的問題。圖為民眾在福建福州一售樓部瞭解建案訊息。 （中新社）

中國大陸有數億新市民在城市就業，「樂業」的同時，如何能在城市更好「安居」，是他們面臨的問題，也是今年大陸全國兩會期間民生領域的關切之一。

中新社報導，大陸全國政協委員、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，一些城市中低收入群體居住條件簡陋，外出打工農民工群體不能在生活工作的城市安居，一家人長期多地分居，這是大陸當前亟須補上的重點民生領域弱點。

大陸住房和城鄉建設部部長倪虹此前指出，新市民和青年人往往工作年限短，收入相對較少，購房和租金支付能力弱，租金與區位的結構性問題成為新市民、青年人買不起房、租不好房的現實問題。 　　

實際上，助力新市民「住有所居」，大陸官方已在行動。數據顯示，2021年、2022年，大陸全國建設籌集330萬套（間）保障性租賃住房，大約可解決近1000萬新市民、青年人的住房困難。 　　

大陸全國政協委員、南京大學商學院教授楊德才指出，2021年調查數據顯示，在大城市有70%的新市民和青年人靠租房來解決住的問題，但部分新市民居住條件相對較差，尤其是群租房在沿海地區仍普遍存在，因現有的戶籍、社保等限制性規定，多數新市民難以達到大陸國家和省市規定的住房保障資格條件。 　　

更好實現新市民安居，需要加強政策設計和制度改革。楊德才建議，可以根據中低收入家庭、新就業職工、穩定就業外來務工人員等不同群體的住房狀況和需求，編制住房保障建設發展規畫。

同時，設立新市民住房保障議事協調機構，明確新市民住房保障的責任主體、責任分工，集中審議、協調解決保障性住房籌集建設過程中的重大事項，加強協調配合，嚴格監督考核，確保工作落實。 　　

金融手段也可為新市民安居作出貢獻。張斌提出，設立新市民住房保障基金，既能幫助化解開發商沉澱資產和行業資產重組，也能為農民工和中低收入群體提供保障房。 　　

在他看來，新市民住房保障基金是對現有住房公積金政策的補充，突出了對未納入現有住房保障體系的中低收入群體的政策保障，同時發揮了化解當前房地產市場風險、激發房地產市場活力和提振內需的作用。該類政策性住房金融保障機構在發達國家普遍存在。 　

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