專家示警 沉溺網路 文字失語症上身

「一個人如果很早就沉溺於這樣的語言使用方式，可能出現文字失語、表達失語的情況。」大陸全國政協委員、中國社會科學院語言研究所研究員王燦龍4日談及網路時代的一種新現象。

中新社報導，近年來，隨著互聯網發展，語言文字的使用進入前所未有的活躍期，網路用語勃興，新異的表達形式層出不窮。

「雖然互聯網的發展和智能終端的普及客觀上造成人們使用語言文字的機會大為增加，但是，無論是閱讀還是寫作，大多是零散的、即時的，碎片化和電子化問題比較嚴重。」王燦龍表示。

其中，較為突出的是很多年輕人出現文字失語症，即依賴網路用語進行交流，致使正常的表達能力弱化。有網友舉例稱，找不到形容詞，萬物皆可yyds（「永遠的神」羅馬拼音首字母縮寫）。

「長此以往，不利於國家通用語言文字水平和能力的提升，也影響學習和工作。」在王燦龍看來，這種現象尤為需要注意。

他認為，年輕人要避免養成網路依賴，尤其對學生而言，最初的閱讀和寫作訓練要全面系統、科學規範，練就扎實的基本功，不能一開始就依賴互聯網和手機等智能終端。

「家長和學校要切實負起責任，正確引導孩子使用互聯網和手機，而且有必要加以適當控制，互聯網和手機占用的時間多了，系統性閱讀和寫作的時間就少了。」王燦龍表示，對於走出校門的年輕人來說，避免網路沉溺和依賴，則主要靠自律。 王燦龍長期關注大學語文教育，今年大陸全國人代會，他提出建議，完善大學語文課程制度建設，提升大學畢業生國家通用語言文字應用能力。