26歲女棄逾百萬年薪改開快餐店還收佛心價 她喊：得到多了

年薪高但壓力大到幻聽，應如何選擇？深圳1名26歲女生日前登上微博熱搜，她放棄了上海某互聯網大廠最高可達年薪平均逾34萬港元(約132萬台幣)的工作，自行開快餐店稱「再也不用面對KPI」。

她接受陸媒訪問時，坦言以往常加班到凌晨才回家，壓力大到幻聽，離奇聽到上司叫她，最終決定裸辭，機緣巧合下開了快餐店，每天煮12道菜，日收入幾百到兩千元港元不等，以後不想再打工，現在「賺錢少了，得到多了」。雖有網友祝福，但不少人質疑她只是想當網紅。

深圳1名1997年出生、現年26歲的王姓女生日前登上微博熱搜，她在網上分享自己放棄了上海高薪工作，轉行開快餐店，「脫離公司太快樂了，每天就是買菜、洗菜、切菜、炒菜、打菜、洗碗弄完下班」，不用準備各種述職報告，「再也不用面對KPI」，不用強制社交和瞞住良心告訴客戶產品有多好。

王女接陸媒訪問，透露自己是自考成人本科，讀人力資源專業，畢業後在上海某互聯網大廠工作，原本是做社群營運，名義上是朝九晚六，但涉及「跑業務」（銷售員）的工作，以往每月最多月入逾4萬元人民幣(約台幣17萬)，但經常要加班，很多時候回家已過了淩晨12點，年薪平均計起來有30萬人民幣(約132萬台幣)。

不過，她工作一段日子後出現心悸，長期高壓下有時會幻聽，聽到上司叫她。她去年7月裸辭，原本放了一陣子假玩樂，由於自幼喜歡煮飯，決定開快餐店，後來剛好發現現時的舖位，媽媽也來幫忙。現在她每天會做12個菜自助任食，男生收15人民幣（約66元台幣）、女生收12人民幣（約53元台幣），但求大家別浪費。許多工人都會去吃，每人大約吃兩葷一素。

創業後王女心態正面了很多，整個人更開朗、更加愛笑，現時每日沒有固定收入，「幾百或一兩千都有的」，看當天人流量。她承認轉行的動機，「是因為不想幫別人打工，想自己掌控自己的生活，賺錢少了，得到多了」。

事件引起部份網友共鳴，認為在大公司上班太累，同事、上司勾心鬥角、互相卸責，又整天加班，「好羨慕小姐姐」。也有網民提醒她餐飲行業競爭激烈，為她打氣，「時間自由後生活幸福感會明顯增強」、「能不能把妳不要的工作介紹我」。但不少人冷言冷語，質疑她如此年輕不可能在大廠領到30萬年薪，更不可能肯放棄優厚工作去賣快餐，「想當網紅，得先來段顛覆性的故事」。

女生原本在上海一間互聯網大廠工作，要「跑業務」，很多時加班到凌晨才回家。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》