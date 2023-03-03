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出版敏感書籍遭監禁 原香港晨鐘書局出版人姚文田刑滿獲釋

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據位於舊金山的對話基金會本周四（3月3日）報導，在大陸獲刑10年的原香港晨鐘書局出版人、現年83歲的姚文田2023年2月26日終於刑滿出獄。圖／德國之聲中文網
據位於舊金山的對話基金會本周四（3月3日）報導，在大陸獲刑10年的原香港晨鐘書局出版人、現年83歲的姚文田2023年2月26日終於刑滿出獄。圖／德國之聲中文網

據位於舊金山的對話基金會本周四（3月3日）報導，在大陸獲刑10年的原香港晨鐘書局出版人、現年83歲的姚文田2023年2月26日終於刑滿出獄。

姚文田2013年10月在深圳被捕。2014年5月，深圳中級法院以「走私普通貨物罪」和「涉嫌攜帶違禁物品」一審判決姚有期徒刑10年、罰款25萬元人民幣。同年7月二審裁決維持原判。此後姚文田曾獲減刑8個月。

對話基金會在一份新聞稿中表示，姚文田在東莞監獄服刑期間，該基金會多次呼籲當局同意他保外就醫，均遭拒絕。但他後被轉移到監獄的醫療設施中，並允許他的妻子每月探視。

出版敏感書籍

對話基金會指出，姚文田出版敏感書籍「幾乎可以肯定是他被監禁的原因」。

姚文田2006年創辦了香港晨鐘書局，出版了一系列中國持不同政見者、自由派知識分子、流亡學者和因政治原因被驅逐的官員的作品。被捕前，姚文田正在籌備出版流亡作家余傑涉及習近平的一本新書--《中國教父習近平》。余傑2012年1月流亡美國，2010年曾因在香港出版《中國影帝溫家寶》被中國大陸警方傳訊。2012年，姚文田的香港晨鐘書局出版了《河蟹大帝胡錦濤》。2013年，余傑的《中國教父習近平》封筆，計劃再由晨鐘書局出版。但同年10月，姚文田就在深圳被捕。

2014年1月，姚文田的兒子、曾在1989年民運中被捕的學生領袖姚勇戰發表致習近平的公開信，稱大家都心知肚明「此案是政治案件」，並懇求習近平釋放高齡且患病的父親，並表示這樣習將會「得到更多的香港人和中國人的尊重，也會為未來十年執政鋪墊更強大的國際和國內的民意支持」。但同年5月，姚文田被重判10年有期徒刑。二審亦維持原判。

香港獨立出版人遭清理

姚文田被捕並遭到重判後，其他幾位獨立的香港出版商也遭到逮捕，引起人們對中國踐踏香港公民自由的深切擔憂。2015年10月至12月期間，香港「銅鑼灣書店」的股東桂民海、呂波、業務經理張志平、銅鑼灣書店經營者李波以及店長林榮基陸續失蹤，多月後被證實身處中國大陸並受到調查。林榮基2016年6月在香港開記者會透露了失蹤背後的真相。有瑞典國籍的桂民海2020年2月被判處有期徒刑10年，罪名是為境外非法提供情報罪。香港銅鑼灣書店除了出售普通文藝歷史書籍之外，還以出售在中國大陸無法出版發售的政治禁書聞名，老闆及員工5人失蹤事件前，「銅鑼灣書店」原本計劃發行一本與習近平私生活有關的書。

香港2019年的行大規模反送中運動被鎮壓後，香港的出版業現在也幾乎完全在中共的控制之下。最後一份支持民主的報紙《蘋果日報》在被警方搜查，多名高層被逮捕後於2021年6月停刊。75歲的《蘋果日報》創始人黎智英目前在香港監獄中服刑，並面臨可能導致終身監禁的更多指控。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

香港 銅鑼灣書店

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