70後的諸葛宇杰任湖北省委副書記 仕途看漲
據湖北省新闻辦公室官方微博2日消息，近日，經中共中央批准，諸葛宇杰任湖北省委委員、常委、副書記。「70後」的諸葛宇杰現任第二十屆中央委員會候補委員，上海市委副書記、政法委書記，仕途看漲。
從2009年開始，1971年生的諸葛宇傑仕途步入「快車道」，基本保持兩年一升，遠快於通常情況下中共人事安排節奏，也創下多項「最年輕」紀錄。
公開資料顯示，諸葛宇傑是上海人，教授級高級工程師、高級經濟師，曾在上海港務工程公司長期任職，從基層施工員一直做到該公司總經理、黨委書記。
2005年，諸葛宇傑轉往上海洋山同盛港口建設有限公司任職，四年後於2009年任上海市普陀區委常委、副區長，正式進入政壇。
2011年他任上海國際港務公司總裁，2013年任上海市楊浦區區長，2015年任楊浦區區委書記，2016年任上海市委副秘書長，2017年任上海市委秘書長，同年再升上海市委常委。
去年3月，諸葛宇傑接替稍早前轉任人民日報社總編輯的于紹良，就任上海市委副書記，成為中共政壇首位「70後」省級黨委副書記，也是中共唯一一位省委專職副書記。
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