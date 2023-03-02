石家莊驚現單身填場 10萬堪用共享單車遭廢棄

河北石家莊驚現「單車墳場」，現場堆滿密密麻麻廢棄的單車、電單車，估計有10萬輛，令人惋惜。事件引起網民驚訝，許多網民直批「浪費」。

山海視頻報導，日前接獲石家莊本地博主爆料，指近郊一處再現規模龐大的單車墳場，據悉現場逾萬輛單車，密密麻麻，整齊排列在一起，閒置浪費，大部分很新。據視頻博主稱，高價競拍中「出局」企業所運營的單車被閒置到扣車場之後，形成了巨大資源浪費。

報導稱，運營方曾想把這些車放在別的城市，但每個城市管理標準不同，這些符合石家莊要求的單車別的城市不讓進，大批新車幾乎成廢鐵。據悉，經過285輪激烈競價，4家企業2022年5月以1.89億天價競得石家莊10萬輛共享單車3年特許經營權。企業為了對沖高額拍賣款出現了大量超額投放、倒賣配額、悄然漲價現象。