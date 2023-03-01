新聞自由遭壓縮 外國駐華記者：2022年是「最艱苦的一年」

外國駐華記者的工作條件進一步惡化；3年的封控清零期間，新聞自由的空間正以更快的速度受到壓縮。以上是外國媒體駐華記者協會(FCCC)周三（3月1日）發表的年度調查報告得出的最重要結論。該俱樂部共有166名會員，其中102名參加了本次自去年12月至今年1月進行的問卷調查。

38%的記者告知，至少有一個信息源證實因同外國記者互動而被當局「請去」問話。據德新社的報導，類似事件在以前也是家常便飯，但本次調查顯示該類事件發生的頻率在升高：去年的調查報告顯示有大約四分之一的記者有此類抱怨。此外，本次調查中，78%的記者承認經歷過潛在的採訪對象不願接受採訪，或者他們需要得到有關方面的接受採訪許可。

「最艱苦的一年」

接近一半的記者認為，當局曾以健康和安全為名要求他們離開報導地點，或者不允許他們前往相關地點，雖然記者們遵守中國國內嚴格的防疫規範，並不會帶來健康風險。這樣做顯然是為了阻止記者的新聞報導工作。

《華爾街日報》駐京記者辦公室主任Jonathan Cheng認為，2022年就工作條件而言是「最艱苦的一年」；BBC記者Stephen McDonell說，「外國記者的工作環境無法談及新聞自由的標準，每次我們離開北京到外地採訪，都被政府官員的車輛跟蹤」。

警方直接干預

一半以上記者表示，曾在報導過程中至少受到過一次中國警方或者其他部門的干預，尤其是電視報導。31%的記者稱，曾因官方壓力不得不取消旅行或者採訪突發事件；14%的記者甚至抱怨遭遇過暴力或者粗暴對待，同類數字在去年的報告中為12%。出於對威脅的擔憂，去年有3名記者主動離開了中國。

去年11月底，BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence）在報導上海「白紙運動」抗議活動時，被警方戴上手銬帶離現場。英國廣播公司為該事件發布的聲明提到，勞倫斯在關押幾個小時後才被釋放，他在關押期間遭到警方的拳打腳踢。

監聽、騷擾、緩發簽證

許多外國記者對他們在中國使用通訊工具的安全性表示擔憂，並認為微信、手機、辦公室電話以及住宅均受到監聽。45%的記者告知，他們的本地助理都受到過當局的騷擾以及恐嚇，這一比例比去年增長了5個百分點。

另一項困難是新記者不能很快拿到簽證以及記者證。因此，超過三分之一的外國駐華記者站人力不足，去年，有一半申請簽證的記者空手而歸，他們當中6成人認為遲遲不發簽證的原因是地緣政治緊張。不過，簽證領域並非鐵板一塊，歐洲、日本以及韓國媒體記者運氣似乎更好些，而美中關系持續惡化，相關的簽證談判有由此陷入停頓。

（綜合報導）

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