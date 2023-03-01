「北京大工匠」選拔 8烹調師較勁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第三屆「北京大工匠」選樹活動中式烹調師實操比賽，8位選手同台競技。圖／本報北京傳真
第三屆「北京大工匠」選樹活動中式烹調師實操比賽，8位選手同台競技。圖／本報北京傳真

第三屆「北京大工匠」選樹活動中式烹調師實操比賽近日舉行，8位選手同台競技，獻上一場味蕾與視覺的饕餮盛宴。

中式烹調師實操比賽時長3小時，每名選手需現場製作4款菜肴作品；其中規定菜肴1款、自選菜肴2款、藝術冷拼1款。規定菜肴為三色魚絲，原材料由選手自帶。兩道自選菜肴由選手自定，原材料、烹飪技法、口味，不得與指定菜肴雷同。1道藝術冷拼也由選手自定，使用食材須7種以上。

比賽開始後，首先進行藝術冷拼製作環節，規定用時1小時；隨後進行其餘熱菜，用時兩小時。「這主要是考慮到比賽的公正性，每位選手在同一時間段製作完成相同的菜品，評委統一品嘗、打分，避免同一菜品因出菜時間不同，導致評委打分忽高忽低。」第三屆「北京大工匠」中式烹調師比賽裁判長侯玉瑞介紹，3小時製作完成4道菜品，對選手來說難度不小，「平時廚師操作是有分工的，但比賽現場所有工序都要選手一個人完成，而且比賽時間也很緊張。通常製作一道冷拼的時間是90分鐘，這次比賽不僅操作時間短，還要求至少使用4葷3素7種食材，對食材的選料、用料，色彩搭配及刀工要求都非常高。」侯玉瑞說，冷拼刀工要求食材既要切得薄，外表還要平整、不毛糙，整體擺盤要有創意。

不到1小時，金雞報春、黃山迎客松、蝴蝶造型藝術拼盤等一道道別致新穎的冷拼製作完成，選手隨即進入規定菜肴三色魚絲的製作。

整魚去鱗、去腮、去膛、去皮、去骨後取肉，先批薄片，再切魚絲……整個過程中，魚肉要反覆浸在冰水裡，以保證肉質的彈性。魚肉掛漿後抓勻上勁，起鍋燒油，低油溫下鍋。「魚絲出品要求色澤潔白，長度至少10公分以上，粗細均勻，上漿飽滿。」侯玉瑞說。

實操比賽結束後，根據各位選手現場綜合評分結果，結合基礎條件、個人答辯、理論考試成績綜合排名，總成績第一名選手（不設並列名次）將納入第三屆「北京大工匠」中式烹調師建議名單。

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