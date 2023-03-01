雲南實施古茶樹保護條例

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
雲南將實施古茶樹保護條例，嚴禁危害古茶樹行為。圖為在雲南猛海，採茶工前往南糯山茶園。（中新社）
雲南將實施古茶樹保護條例，嚴禁危害古茶樹行為。圖為在雲南猛海，採茶工前往南糯山茶園。（中新社）

據雲南省人大常委會2月27日召開的記者會消息，《雲南省古茶樹保護條例》將於3月1日起施行。該條例共30條，聚焦樹齡在100年以上野生茶樹和栽培型茶樹保護、管理、研究和利用中需要解決的問題，對古茶樹種植資源、生長管理、環境保護、移植、利用、死亡等全周期科學保護作出規定。

新華社報導，雲南是世界茶樹起源地和種質資源多樣性中心，古茶樹資源豐富。據初步調查統計，雲南省集中連片分布的古茶樹約有67萬畝、2000萬株。雲南省的野生茶樹群落、野生茶樹以及古茶園、古茶樹不僅是茶樹原產地、茶樹馴化和規模化種植發源地的「活化石」，也是茶葉發展的重要種質資源庫，是極為珍貴、獨特的生物資源和茶文化資源。

雲南省人大農業與農村委員會主任委員謝暉說，隨著古樹茶價值的不斷提升，古茶樹資源保護與利用之間的矛盾日益突出，破壞古茶樹資源的行為時有發生，嚴重影響了古茶樹的正常生長和古茶園生態系統，嚴格保護與科學利用形勢十分嚴峻。

制定《雲南省古茶樹保護條例》，旨在引導公眾提升保護古茶樹意識，壓實政府和相關部門保護古茶樹資源的責任，規範古茶樹資源科學管理和合理利用，從源頭上保護和提升古樹茶品質，助推雲南茶產業提質增效。

茶葉 人大常委會

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