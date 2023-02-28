台情侶遊港！男「睡過頭」不能去迪士尼 20歲女用刮鬍刀割傷男友又自殘

旺角發生血案。今日（28日）凌晨3時許，香港警方接獲太子道西193號一酒店職員報案，指有客人企圖尋死。救援人員趕抵尋獲兩名男女傷者，他們均被利器所傷，其後同被送往廣華醫院治理。據了解，兩名事主為台灣人，情侶關係。警方經調查後，相信他們因感情問題爭執，現正調查事件。

消息稱，男傷者28歲，女友則20歲。昨午（27日）男方疑「睡過頭」，未能陪女朋友前往迪士尼樂園遊玩，女方因而氣憤難平，雙方陷於「冷戰」局面，晚上各自外出用膳。及至事發時，雙方再度對罵，期間女朋友怒火中燒，隨手拿起刮鬍刀揮舞。男友閃避不及，手、背多處被割出約3至5厘米長傷口；女事主其後仍情緒激動，再持眉刀割手，最終驚動酒店職員報警。

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男子左肩及左手腕受傷，送醫時仍清醒。(黃江奇/攝）

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文章授權轉載自《香港01》