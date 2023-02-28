春光正好遊 江西發消費券攬客

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

江西省2023「春光燦爛嘉遊贛」春季旅遊宣傳推廣活動26日在江西武功山景區啟動，江西將發放文旅消費券8000餘萬元（人民幣，下同），助力文旅市場春暖花開。

中新社報導，「今天我們以別開生面的方式開啟江西春天的山、水、城、村之旅，賞春景、品春茶、食春味、享春趣，探索體驗『旅遊+』新業態、新產品、新玩法。」江西省文化和旅遊廳廳長梅亦在當日活動現場表示，江西各地市準備了8000餘萬元各類文旅消費券，策劃了20餘條踏青賞春的旅遊路線及300餘項春季文旅活動相約春天。

「看到這一系列舉措，讓我們這些從業者對自己景區在2023年快速恢復非常有信心。」江西省宜春市明月山景區營銷總監陳磊表示，景區策劃了春賞花、夏避暑、秋賞月、冬泡泉等四大主題以及全天候30餘項活動。

「這些利好消息讓我們信心倍增，在2023年看到了旅遊市場的春天。」江西武功山旅遊發展有限公司副總經理劉海峰也對未來的文旅市場信心十足，他表示，發放文旅消費券能更多吸引戶外遊客旅遊打卡。

消費券 賞花 人民幣

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