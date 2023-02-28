原鄉杯徵文 台胞青少年「筆一筆」

「長大了，我要建一座橋，連接台灣和大陸，廈門和金門。只要努力，我一定會實現我的夢！」

新華社報導，這些充滿深情的文字，出自歷屆「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽作品。由上海市台灣同胞聯誼會主辦的「原鄉杯」，歷經二十載已成為台胞青少年以文會友共敘鄉情的舞台。

根據25日舉行的「原鄉杯創辦20周年紀念會暨第21屆活動啟動儀式」消息，「原鄉杯」主要面向上海及周邊台胞中小學生，2003年首度舉辦以來獲得相關學校和師生家長的關注和歡迎，近年來參與範圍更擴展至台灣中小學。20年間，共有7000餘位台胞青少年通過這個舞台表達對故鄉的情感，739篇作品先後獲獎。

近年來，「原鄉杯」確立「我與中華傳統文化」徵文主題，引導台胞學子們暢談對自身家庭文化、家族歷史、祖籍源流的感悟，增進對國學的了解，感受中華傳統文化的吸引力和凝聚力，加深民族認同和國家認同。

作為徵文競賽的配套活動，上海市台聯自2016年起連續舉辦中華傳統文化夏令營，組織獲獎者參訪曲阜「三孔」、軒轅黃帝陵、岳廟等歷史遺跡，感受中華傳統文化的深厚底蘊與獨特魅力。精采紛呈的中華傳統文化講座、優秀作文專家音樂誦讀鑒賞會及優秀徵文推廣等活動，進一步激發了台胞青少年依託筆墨抒發鄉情的濃厚興趣。

據介紹，第21屆「原鄉杯」活動將繼續聚焦弘揚中華文化主題，並在徵文競賽基礎上新設書法競賽，舉辦文化沙龍、體驗式中華文字拓展營等豐富多彩的配套活動，覆蓋群體也將擴大。