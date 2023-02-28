近200所海外院校 重聚北京教育展

第23屆中國國際教育展日前在北京重啟，來自澳洲、加拿大、法國和德國等20多個國家和地區的近200所院校參展，向學生和家長展示優質教育資源、留學優勢及最新的留學資訊。現場，各院校展台聚集了大批學生和家長。

上午9時，北京國際會議中心門口，觀眾已排起長隊。「我家孩子去年大學畢業，因疫情推遲了赴英國讀研計畫，現在孩子的留學計畫又提上日程了。」劉女士帶著女兒在展廳入口處領了一份參觀指南，一邊等待一邊翻閱，「這次來主要是想了解最新的留學資訊和申請政策，和女兒一起確定好留學方向。」

9時30分，中國國際教育展正式開門迎客。展廳內，德國學術交流中心、英國大使館文化教育處、北京俄羅斯文化中心等眾多機構薈萃一堂，「國家展團」陣容強大。「我們預測前來諮詢的觀眾會很多，特意增加了工作人員，並對他們提前進行了專業的留學知識培訓。」加拿大展團工作人員介紹，本屆展會有約克大學等20餘所加拿大院校參展。

時隔十年，德國展團第二次成為中國國際教育展的主賓國，德國4所高校及學術交流中心在展會現場接受學生和家長的諮詢。德國展團還首次增加了虛擬現實體驗區，學生佩戴上VR眼鏡，就可以身臨其境「走進」德國各大學的校園，參觀圖書館、食堂、實驗室等，還可以和視頻裡的老師學生來一場即時互動。展會現場，不少學生前來體驗。

「我參觀了學校的食堂、圖書館，還有同學用德語向我打招呼！」摘下VR眼鏡，大三學生小趙向家長興奮地分享了自己「雲遊」校園的奇妙體驗。

2022年10月至11月，中國國際教育展已經在廣州市、成都市和上海市三地成功舉辦。此次來到北京，展會以「適應與改變－重塑我們的教育」為主題，全方位展示優質教育資源，滿足多元化求學需求。