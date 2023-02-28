上海革新村 引進直升機遊覽

從百米高空俯瞰地面，將古鎮、郊野公園、迪士尼等上海知名打卡點盡收眼底是什麼體驗？上海市閔行區浦江鎮革新村引入的直升機遊覽項目近日開業運營，作為上海首個村級設置的直升機空遊項目，鄉村航空讓飛行觸手可及。

中新社報導，上海市閔行區浦江鎮革新村榮譽村民、「滬諺」上海市代表性傳承人周曙明說，革新村開出鄉村航空，從空中俯瞰革新村，遊覽召稼樓，感覺肯定不一樣。

作為首批飛行體驗官，上海市民周女士早早預約好遊覽項目，在開營當天就體驗了一把鄉村航空。「一開始很期待，然後非常興奮，機長在飛行過程會給我們介紹每個點位。作為浦江人，換個角度看浦江非常開心。」

項目運營方介紹，乘坐鄉村航空共分三步，登記個人信息，確保身體狀況良好；存放行李，觀看安全影片；最後專業人員引導上機。項目聘請了2名飛行員，均持有中國大陸民用航空局商用駕駛員執照，安全飛行時長在600小時以上。飛機上共有4個座位，現場也配備多名安全員。

據了解，此次鄉村航空開設的直升機遊覽項目共有六條航線，分別為直升機飛行體驗、召稼樓古鎮航線、浦江郊野公園航線、黃浦江第一灣航線、迪士尼全覽航線及閔行浦江遊覽航線，滿足不同人群的需要。