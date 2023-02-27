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24歲男子接連兩次中風 醫生：很多人生活狀態跟他一樣

聯合報／ 大陸中心／即時報導
經常加班熬夜、每天久坐不動、作息不正常，長時間下來，即便年輕人也會有中風的風險。（新華社）
經常加班熬夜、每天久坐不動、作息不正常，長時間下來，即便年輕人也會有中風的風險。（新華社）

據湖南《瀟湘晨報》報導，小方現年24歲，是杭州一家網路公司的程式工程師，身體一直健康。但一天上班時，小方突然出現了針扎般的頭痛及話說不清的情況，被送到浙江大學醫學院附屬第一醫院檢查後發現，他的腦基底動脈閉塞、左側椎動脈局部重度閉塞。

醫院神經外科副主任醫師沈建表示，這種情況屬於急性缺血性腦卒中，也就是俗稱的「腦梗」（腦中風），幸好及時進行了顱內血管取栓術。

但小方出院後沒幾天，再次「梗」了。事發當晚，小方突然癱倒在地，口齒不清，一側肢體偏癱，送到醫院時已經有點意識不清了。

醫生檢查後發現，小方的基底動脈再次有閉塞傾向，緊急手術在閉塞血管處放置了支架，才再次解除危機。

沈建指出，腦梗過的人發生二次腦梗的概率本就比一般人要高，但小方短時間內兩次腦梗發作，考慮還是可能存在血管炎症等問題。

所幸搶救得宜，報導稱，目前小方已再次康復出院，神經功能完全恢復，最近一次複查，各項指標全部正常。但為何才20多歲就會接連中風？

浙江大學醫學院附屬第一醫院急診創傷中心主任楊小鋒表示，長期熬夜、過度疲勞、肥胖、高血壓、炎症感染等因素，都會讓身體處於高凝狀態，也是形成血栓的重要原因，更易發生腦梗。

作為程式工程師的小方，不僅工作時間長，每天久坐不動，熬夜更是家常便飯。由於長期作息不規律，發病前還在加班，每天睡眠不足，加上剛剛「陽康」（新冠陽性康復）不久，發生腦血管意外的風險自然也就增加了。

《瀟湘晨報》指出，腦中風生存患者70%至85％會不同程度喪失生活和工作能力。浙江大學醫學院附屬第一醫院神經外科主任詹仁雅提醒，時間對於中風患者來說很重要。

如果突然出現嘴巴歪、說話不清、一側手腳無力或一側的臉部、手腳麻木等情況，就要立即就近送達有救治能力的醫院治療，越早發現、越早的規範治療，可增加恢復機會，效果也越好。

醫生同時提醒，冬春交接氣溫變化較大，是中風高發時期。除做好防寒保暖措施，也應養成良好生活方式，定期體檢，及時發現潛在風險。

對於曾經中風者來說，治療後也非一勞永逸，在保持健康生活習慣的同時，仍必須遵循醫囑按時服用藥物，否則還是有一定的復發概率。

腦中風 醫學院 浙江大學

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