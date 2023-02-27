四川德陽三星堆國家考古遺址公園 斬獲大獎

近年不論是為了在疫情期間吸引境內遊客，或推動疫情後經濟復甦，隨著短影音平台等傳播方式發展，大陸出現許多「網紅官員」，他們大多是當地旅遊局長，透過親自下場拍攝宣傳照、影片為觀光代言，盼創造話題，帶動經濟，但這樣的高關注度能否有效變現，也引發討論。大陸文旅部主管媒體及部分官媒都曾刊發評論指出，比起官員出鏡代言，地方更重要的是練好「內功」，不要急功近利。

2023-02-27 00:10