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四川德陽三星堆國家考古遺址公園 斬獲大獎
在日前舉行的大陸第三屆國家考古遺址公園文化藝術周暨第十一屆國家考古遺址公園聯盟聯席會上，評選出2020－2022年度優秀推薦。位於四川德陽的三星堆國家考古遺址公園，榮獲特色活動推薦（「三星堆新發現」直播活動）和研究成果推薦兩個獎項。
據了解，該會議由大陸國家文化遺產研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、北京市文物局、房山區人民政府、蚌埠市人民政府、國家考古遺址公園聯盟聯合主辦，大陸55家國家考古遺址公園掛牌單位代表共計200多名領導嘉賓參加。會議以「溯萬年文脈，開百年新局－從遠古攜手邁入新時代」為主題，圍繞大陸國家考古遺址公園的高質量發展，進行經驗交流與研討。
會議發布了「周口店倡議」，呼籲廣大文物工作者共同推進國家考古遺址公園高質量發展。此外，作為本屆文化藝術周專題系列活動的首屆「話園」沙龍，還陸續邀請了海內外有關領域的專家學者進行研討、座談。
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