曾經荒漠 「牧業大縣」重生…養起光伏羊

在楊生文的記憶裡，每到冬春交替時節，裹挾著沙石的黃風都會在家鄉肆虐，似乎要把整個村莊吞噬。

新華社報導，楊生文家住青海省海南藏族自治州共和縣下合樂寺村，這是青海湖南岸一個歷史悠久的牧業村。20世紀八九十年代，這裡數百平方公里的草場因乾旱少雨、超載放牧退化成了荒漠，連帶共和縣「牧業大縣」的招牌也蒙了灰。

「那時養100多隻羊，收入卻不高。冬天買不起飼草，羊羔成活率低，夏天草枯羊痩，出欄周期長。」和楊生文一樣，許多村民陷入越放牧越貧窮的「漩渦」，有的甚至在「沙進人退」中搬家好幾次。

2000年左右，大陸官方實施種草、治沙、禁牧等一系列重點生態項目，引領塔拉灘人走出生態、生產的雙重困境。「荒灘是長了一些草，但禁牧補貼遠不夠大家過上好日子。」下合樂寺村黨支部書記陳列東主說。

2012年，立足得天獨厚的光照資源、大面積荒漠化土地資源和黃河上游水電資源，海南州大力推進千萬千瓦級新能源基地建設。短短幾年間，塔拉灘上建起面積超過300平方公里的光伏（太陽能）發電園區，光伏、風電、光熱企業紛紛入駐，目前裝機容量已達到15880兆瓦。

如今一望無際的光伏板向陽而立，為這片昔日的戈壁灘披上了藍色外衣，星星點點的羊群低頭覓食。板上發電、板下牧羊，科技與生態實現了高度融合。

2015年，首批入駐園區的國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司與鐵蓋鄉簽訂協議，下合樂寺等村莊共16戶養殖戶的600多隻羊進入光伏園免費放養。隨後，園區根據更多入駐企業的需求不斷增加養殖戶，「光伏羊」存欄超過2萬隻。

共和縣農牧和科技局綜合服務中心工作人員劉海魁說，這兩年，共和縣積極爭取各類項目資金，推動有機草場認證，扶持規模化藏羊養殖，鼓勵靠「光伏羊」富起來的養殖大戶帶動更多農牧民增收致富。