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廣州地鐵單日客流量達1030萬人次 創新高
廣州地鐵集團25日公布，2月24日廣州地鐵線網客流達1030萬人次，創2023年新高。近期廣州地鐵客流持續回升，春節以來，廣州地鐵每周線網客運量平均增長8.8%。
中新社報導，2月24日廣州地鐵線網客流達1030萬人次，創2023年新高，超過2022年單日最高（2022年9月30日1027.95萬人次）。三號線、二號線、五號線、八號線共4條線路客運量突破100萬人次，分別為219萬人次、126萬人次、123萬人次、112萬人次，其中八號線破本線歷史紀錄；客運量排前五的車站分別為體育西路站、珠江新城站、嘉禾望崗站、客村站、公園前站。
據統計，自2月以來，廣州地鐵已有6日客流突破900萬人次。廣州地鐵集團相關負責人表示，作為城市公共交通的骨架，地鐵客流不斷攀升的背後，是廣州經濟提振、活力煥發的信號。
據介紹，為疏導大客流，廣州地鐵提前謀劃，採取多項措施提升運輸和服務水平。包括迅速增加運力，對9條線路採取了增加列車等方式緩解客流；精準投放運力，早晚高峰在三個站點增加投放空車，進一步疏導客流；做好相關設備的維護與檢修工作，保障各項設備運行質量穩定；優化客運組織，加派人員強化現場指引，並在各重點線路和車站增加投放志工，為乘客提供便捷的出行體驗。此外，結合近期客流變化情況，廣州地鐵還將適時調整優化運輸組織安排。
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