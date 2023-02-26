白髮運動抗議後 中國大陸國家醫保局解釋改革好處

中國醫保改革引發民眾「被剝奪感」進而上街抗議，各地醫保局發文解釋後，中國國家醫保局昨天再闡釋改革的用意，除了安撫民心，也顯示官方政策不會因退休人士抗議的「白髮運動」而改變。

新華社25日晚間發布「國家醫保局有關負責人就職工醫保門診共濟保障機制改革相關問題答記者問」。

2月上旬開始，湖北武漢市退休民眾因不滿每月入帳的醫保「個人帳戶」金額大幅減少約7成，認為影響看病買藥的權益，憤而上街，此後，大連退休民眾也起而抗議。

文中指出，中國當前的職工醫保制度是在1998年建立，實行社會統籌和個人帳戶相結合的保障模式，由工作單位和職工個人共同繳費。單位繳費的一部分和職工個人繳費的全部，劃入個人帳戶，主要用於保障普通門診和購藥費用。單位繳費的另一部分形成統籌基金，主要用於保障參保職工住院費用。

這名負責人說，這種方式已越來越難以滿足保障群眾健康的需要，對於老齡化的中國社會也不利。「原有制度對門診保障力度不足，老年人小病時不捨得花錢治療，小病拖成大病，最終不得不住院治療的現象不在少數」，還導致花費了更多費用。

這名負責人說，民眾要求報銷普通門診費用的呼聲越來越高。國家醫保局從2018年開始謀劃改革工作，2020年8月向社會公開徵求意見。2021年4月，國務院辦公廳印發「關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見」，改革正式啟動。

這次改革是透過調減單位繳費和統籌基金劃入個人帳戶的比例，為普通門診報銷提供資金支持，「資金平移後全部用於門診統籌報銷」。

他解釋，這次改革的好處，一是增加普通門診報銷；二是參保人在普通門診就能享受報銷，一定程度上能夠降低此前居高不下的住院率，緩解「住院難」問題；三是將個人帳戶使用範圍由參保人本人拓展到家庭成員。改革後，醫療福利更注重向病患及老年群體傾斜。

根據國家醫保局，全國已有99%的統籌地區開展了普通門診統籌。

這名負責人坦言，由於各統籌地區經濟社會發展不平衡，推進改革也存在不平衡，有的地方改革紅利還沒有充分釋放。

從社群平台微博的網友反應來看，不少民眾仍認為，官方強調醫保改革的好處，但「獲得好處的同時有沒有犧牲什麼？」或是批評：人民幣上兆元的資金「想挪就挪走了」。也有民眾反映，近日去醫院，統籌基金可以報銷的藥有限，「小病用不著，大病不夠用」。

有網友說，醫保改革後，加大門診報銷比例，這是好事，「但用減少醫保卡撥付來支付這部分費用，就讓人心裡很不舒服。這部分錢應該國家出。…為什麼要犧牲大部分人的尤其是退休職工的醫保卡收入而強行改」。

在武漢市民8日、15日連續兩週大規模上街抗議醫保影響自身權益後，官方一方面加強政策說明安撫民心，一方面則清查上街民眾。有當地居民揭露，武漢警方在各社區清查曾參與示威喊口號的抗議者，目前至少5人傳出被捕。