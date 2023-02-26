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中國大陸公務員考試擴招17% 失業率高民眾搶捧鐵飯碗

中央社／ 上海26日電

為了緩解失業率居高不下的壓力，中國本週登場的公務員省考，整體擴招17%，甘肅甚至高達80%。經濟疲弱令爭捧鐵飯碗的考生大增，熱門職缺甚至出現千人報考搶一席的場面。

本週末，中國共有26個省份及新疆生產建設兵團舉行2023年公務員考試的筆試。不少應試考生反映，今年省級公務員錄取人數較往年明顯增加，多個省份的錄取人數較往年增加50%以上，期待藉此「上岸」。

綜合第一財經、重慶晨報報導，這次考試總計錄取16萬8476人，較去年增加2萬4729人，漲幅約17.2%，其中甘肅省擴招幅度最大，年增近80%。雲南省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區擴招幅度分別為59%、55.2%、50.7%。

同樣的情形也發生在經濟大省，雖然擴招幅度不如前述省分誇張，廣東、江蘇、浙江的漲幅分別為15.5%、13.6%、18.4%。

擴招對考生來說無疑是個好機會，然而並不代表錄取率隨而增加與競爭壓力減小，經濟疲軟、失業率高，連帶使報考人數隨之增加，加上去年有超過千萬應屆畢業生投入求職市場，競爭情況更加激烈。

報導形容「冷熱不均」、「僧多粥少」仍是今年的常態，熱門職缺有數百人到千人報考，只為了搶得1席；冷門職務卻乏人問津。

甘肅省蘭州市永登縣開出1個收支調查隊主任科員職缺，吸引了1088人報考；然而永登縣連城鎮同樣開出1個收支調查隊主任科員職缺，卻無人報考。

報導引述考生的說法指出，「那些冷門職位很多都在偏遠地區，基本實現不了想要考公的初衷」。

為了吸引更多考生願意到「艱困地區」任職，不少省份調整了今年的考生資格，主要放寬學歷限制、工作經驗，以及上調錄取年齡，甚至單獨設定筆試合格分數。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，包括年齡等在內的職業門檻本身就帶有一定的就業歧視色彩，隨著高齡化社會到來，保留這種門檻顯然不合時宜，「未來重點將從能力素質的角度考察報名者能否勝任公務員的職位，而非設置更多的門檻障礙」。

公務員 失業

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