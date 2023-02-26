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酷似韓星宋慧喬 大陸高顏值女飛行員成全國人大代表

香港01／ 撰文／陳進安
徐楓燦。（微博）
徐楓燦。（微博）

解放軍第75集團軍某空突旅直-20女飛行員徐楓燦因其高顏值受到關注，更被認為酷似韓星宋慧喬。據央視軍事周六（25日）消息，新一屆全國人大代表名單公佈，徐楓燦首次進入解放軍和武警部隊代表團。

公開資料顯示，徐楓燦出生於1999年，2017年至2021年就讀於陸軍航空兵學院，連續兩年被評為優秀學員。她是中國陸軍首批自主培養的十名女飛行員之一，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員，早前還被評為南部戰區「四有」先進個人。

大陸公眾對徐楓燦並不陌生，出生於浙江金華的徐楓燦，其故事就去年曾出現在浙江省高考作文題目中。2021年6月大陸雜誌《新青年》第184期對她曾做「畢業季」報道，「陸軍航空兵學院飛行學員徐楓燦帶你坐上直升機俯瞰壯美山河。」另外，在去年珠海航展的直升機靜態展區，徐楓燦曾亮相解說，獲網友大讚「實力與顏值並存」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

宋慧喬

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