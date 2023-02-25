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新冠疫情後 北京迎接第一個台灣基層社團參訪團
據大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》報導，由高雄市鳳山區誠意里里長劉啟芳帶隊，由高雄市左營區、三民區、鳳山區、燕巢區等區的里長、發展協會理事長、里民及市民代表會代表等52人組成的高雄里長暨基層社團參訪團，已分別於23日和25日抵達北京參加京台基層社區交流活動。
報導稱，參訪團分為西城和豐台兩個分團，將圍繞京台兩地基層治理、社區建設、家居養老等主題，並參訪北京歷史文化名城保護、中軸線、中華老字號等。
春節後，中國大陸就積極邀請台灣各個團體訪問大陸。《中國台灣網》指出，「這是新冠疫情防控進入新階段後，北京市迎來的第一個台灣民眾來京參訪團」。
在為期六天的參訪行程中，西城區分團除遊覽北海公園、欣賞京劇等文藝演出，還將前往故宮、大興機場等地參訪，還將到什剎海街道興華社區、牛街街道春風社區與當地居民進行交流。
豐台區分團則於25日晚間抵達北京，除到社區交流外，大陸方面還將安排以北京中軸線、文化線、科技線、雙奧線為主題的各類參訪活動。
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