快訊

挨批高教政策「誤人子弟」 教育部晚間回應了

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還涉殘忍碎屍？ 律師曝恐怖動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還殘忍碎屍？ 律師曝恐怖行兇動機

聯合新聞網／ 綜合報導
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自IG@xxabbyc
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自IG@xxabbyc

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殘忍碎屍案，「人肉煲湯」恐怖情節真實發生令人不寒而慄，但也引起外界好奇涉案的蔡天鳳前夫一家都沒有遺產繼承權，為何還要痛下毒手？對此，知名網紅律師巴毛就直言「殺人的人都不會預設自己被發現」。

蔡天鳳遭殘忍肢解，頭、手至今下落不明，部分殘肢甚至被烹煮成人肉煲湯；香港警方於今（25）日下午逮捕涉有重嫌的蔡天鳳前夫一家共4人，讓案情取得重大進展。

巴毛律師就透過臉書粉專發文直呼「我真的是被蔡天鳳分屍案嚇得不輕，殺人就算了還分屍還煮成湯，而且對象還是你孫子的媽媽」，警方初步研判是謀財害命。對於前夫一家是否可以繼承遺產？巴毛律師指出蔡天鳳跟她前夫已經離婚，所以前夫跟前公公、婆婆都沒有遺產繼承權，即便有繼承權，以台灣《民法》第1145條第一項第一款來看「如果故意致被繼承人於死的話，還是會喪失繼承權的」。

既然拿不到繼承權，為何還要殺人？巴毛律師直言「不是啊…殺人的人都不會預設自己被發現，每個作奸犯科的人都覺得自己可以瞞天過海不是嗎？」他更認為前夫一家人或許原本想的應該是由蔡天鳳跟前夫的小孩繼承遺產，但因為小孩還小，所以由前夫跟公婆實際使用財產。

這起殘忍分屍案也不禁讓他想起最近經手的案件「有一個感想就是真的沒有人性本善這種事，有的人天生就是沒有人性，為了錢，甚至沒有多少錢什麼事情都幹得出來，真的很可怕！」

蔡天鳳 分屍案 遺產 律師

延伸閱讀

阿公給1歲孫女看抖音 他制止被罵「不孝」怒了：不懂老一輩在想什麼

AV血淋淋上演？趁老公睡著開直播 櫻花妹遭公公「不安分右手」狂摸

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會

相關新聞

蔡天鳳前親家「沒有遺產繼承權」怎還殘忍碎屍？ 律師曝恐怖行兇動機

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殘忍碎屍案，「人肉煲湯」恐怖情節真實發生令人不寒而慄，但也引起外界好奇涉案的蔡天鳳前夫一家都沒有遺產繼承權，為何還要痛下毒手？對此，知名網紅律師巴毛就直言「

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案，據報涉案主謀為鄺姓前夫父親（下稱鄺翁），據香港東網報導，曾任警長的鄺翁多年前捲入1宗強姦案件...

蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被...

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 前夫欲搭船潛逃被捕

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍案，香港警方昨天逮捕涉案的前夫父母及兄長後，今天抓到準備搭船潛逃的前夫。警方下午赴將軍澳華人永遠...

生育恐慌！ 中國3成農青不婚不生 四川醫院滿是代孕廣告

中國人口減少引發的社會問題近來成為媒體熱門話題，許多人將「催生」寄望於農村青年。不過一項調查顯示，在農村，30歲以上的大...

花錢也難 京銀行卡每日限領5000元 「交小孩學費都不夠」

近日銀行的「斷卡行動」持續推進，其中北京地區部分銀行機構對I類帳戶（存摺或銀行卡）設置非櫃面渠道取款每日上限5000元人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦