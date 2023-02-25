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蔡天鳳好友曝：其前夫痛哭稱「為什麼報警前不通知我？」

香港01／ 文・凌逸德
蔡天鳳好友表示，蔡天鳳21日下午還有與她聯絡，蔡的家人於23日曾接獲前夫Alex來電，對方痛哭稱「為什麼報警前不通知我？」。擷自蔡天鳳IG
蔡天鳳好友表示，蔡天鳳21日下午還有與她聯絡，蔡的家人於23日曾接獲前夫Alex來電，對方痛哭稱「為什麼報警前不通知我？」。擷自蔡天鳳IG

譚仔米線「太子爺」Chris妻子、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，因處理巨額財產招致殺身之禍，慘遭前夫一家謀財害命，再肢解烹屍，事件轟動全港。與死者相識多年的好友「豹太」今日（25日）凌晨在Facebook發文，表示譚家願意懸紅100萬元，加上她私人追加的100萬元，合共200萬元緝兇，並附上Abby前夫Alex的相片。

豹太指，蔡與現任丈夫Chris及前夫Alex關係良好，一直相處融洽。豈料近期蔡欲賣樓引起前夫一家不滿。蔡失蹤後親友擔心她被綁架，遂報警求助。豹太得知，蔡的家人於2月23日曾接獲Alex來電，對方哭稱「點解報警前唔通知我？」令親友聞言「個心都沉咗一下」。豹太更指，Alex早年涉及一宗買賣黃金騙案，一直潛逃，朋友圈也是後來才知道他是通緝犯。

《香港01》今早聯絡到蔡天鳳好友豹太，她受訪透露更多內情。他們表示蔡天鳳出身富裕家庭，本身已是「富二代」，與譚家門當戶對，並非外界所指妻憑夫貴。朋友圈中均知蔡天鳳與現任丈夫Chris跟前夫Alex關係良好，三個家庭一直相處融洽，新年更會一同食飯慶祝。就連Chris的父母也視蔡與前夫所生的一對子女為親孫看待，毫無隔閡。

她續指，蔡雖與Alex離婚，但一直照顧前夫一家，並安排Alex、其父母及一對子女入住加多利山豪宅，甚至資助Alex的兄長購買居屋，對他們可謂無微不至。惟蔡近期欲出售加多利山豪宅，故安排地產經紀帶人上門看房，此舉引起前夫一家不滿。

她表示，蔡賣樓只是普通投資決定，絕非財困，賣樓後亦會安排前夫一家搬至他處，「對她來講，錢根本不是問題」、「蔡很疼惜一對女兒，還怕沒地方讓他們住？」

蔡天鳳極為愛惜4名子女，每日都會親自接送子女放學，蔡為此聘請多名私人司機，一名司機負責接送譚家一對子女出入，一司機則負責接送前夫一對子女。惟新年期間，其中一名司機辭職，蔡欲再請人，此時前夫一家建議由Alex的兄長頂替，蔡亦同意，豈料此舉卻成催命符。豹太坦言：「女生太善良變弱點。」

豹太續指，最後一次與蔡whatsapp對話是2月21日下午2時許，晚上她接到Chris來電，指妻子仍未歸家，擔心其安全。他們一度憂心蔡被人綁架，思前想後，決定報警求助。據豹太所知，蔡的家人於2月23日曾接獲Alex來電，對方一度痛哭稱「為什麼報警前不通知我？」據知當時家人朋友聞言「心都涼了」。

後來警方發現事件有可疑，遂調查前夫一家，Alex的兄長為蔡的私人司機，自然接受警方查問，惟有人指蔡於中途獨自落車，當警方欲翻查行車紀錄儀，有人又聲稱車Cam早已損毀，行為可疑，故一直被警方扣查。

豹太續指，Alex早年曾涉及一宗買賣黃金騙案，一直潛逃，朋友圈也是後來才知道他是通緝犯，惟Alex多年來卻有方法往返中港兩地。豹太直言Alex不務正業，「係一個MK仔」，生活主要依賴蔡照顧。但他又不時慫恿蔡及Chris投資雞蛋仔生意及賭博，蔡與Chris不好賭，但曾斥資投資雞蛋仔店，不過最終虧蝕過百萬元，該店早前亦已結業。

豹太形容蔡天鳳為人善良，從不講人壞話，又經常參與慈善活動，近期更成立一個動物慈善機構。豹太坦言不理解Alex一家為何會狠下殺手，「好恐怖，全家都存心積慮」。而蔡與前夫所生的一對子女，將交由外婆照顧。

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文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳 通緝 父母 雞蛋

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豹太續指，最後一次與蔡whatsapp對話是2月21日下午2時許，晚上她接到Chris來電，指妻子仍未歸家，擔心其安全。他們一度憂心蔡被人綁架，思前想後，決定報警求助。據豹太所知，蔡的家人於2月23日曾接獲Alex來電，對方一度痛哭稱「為什麼報警前不通知我？」據知當時家人朋友聞言「心都涼了」

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