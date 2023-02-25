快訊

疑操作不慎 男子遭翻覆堆高機壓住 救出已無生命跡象

男偶像被爆對女友施暴「勒脖、搶手機」　網挖線索：是他啊

蔡天鳳碎屍案／監視器拍到一健碩男持箱 走近七人座車打開後車廂

香港01／ 文・凌逸德
一張監視器畫面可見，一名男子正手持一個大箱走向七人座車。擷自香港01獨家畫面
一張監視器畫面可見，一名男子正手持一個大箱走向七人座車。擷自香港01獨家畫面

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi碎屍案，其前夫胞兄及父母懷疑與案有關被捕。《香港01》取得一張監視器擷圖，拍攝到懷疑是案中男疑犯。擷圖中可見，一名身穿黑色上衣及短褲、身材壯健的男子，手持一個大的白色膠箱。據知，該名男子其後走近一輛車尾打開了的白色七人車。

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍及烹煮，部分殘肢存於冰箱，但頭部下落不明。消息稱警方拘捕死者前夫胞兄及父母。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

延伸閱讀：

蔡天鳳碎屍案｜Abby最後身影曝光 登前夫胞兄車擬接女放學遇害

蔡天鳳碎屍案｜Abby生前生活極之奢華　再嫁豪門仍照顧前夫生活

文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳 失蹤 父母 大埔 冰箱

相關新聞

蔡天鳳遭前夫全家碎屍慘死 網路懸賞781萬元抓活人緝凶

警方表示，已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，目前仍在追緝在逃的無業前夫。今日（25日）凌晨時分，有人在網上懸賞200萬港元(約台幣781萬元)緝凶。發帖者將個人頭像轉為全黑色，PO文指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要活人，將已送到任何警局作實」。

蔡天鳳碎屍案／監視器拍到一健碩男持箱 走近七人座車打開後車廂

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi碎屍案，其前夫胞兄及父母懷疑與案有關被捕。《香港01》取得一張監視器擷圖，拍攝到懷疑是案中男疑犯。擷圖中可見，一名身穿黑色上衣及短褲、身材壯健的男子，手持一個大的白色膠箱。據知，該名男子其後走近一輛車尾打開了的白色七人車。

蔡天鳳擁億元家產招殺身禍 前夫父親曾任警員成主謀

消息指，蔡天鳳坐擁億元家產是招來殺身之禍的根源，而兇案主謀是曾任職警員的前夫父親。事緣蔡女18歲時與前夫結婚及先後誕下2名女兒，其後婚姻破裂，但蔡女仍照顧前夫一家生活，甚至斥資購入加多利山物業供前夫一家居住，並以前夫父親作「掛名業主」。惟去年底蔡女有意出售該業物，雙方為業權等問題爭執，疑有人擔心見財化水，加上知悉蔡女再婚產子但沒有註冊，故圖謀掠奪其豐厚資產，竟策劃殺人大計。

蔡天鳳碎屍案／兩煲湯均近乎滿 內有大量肉碎 警凌晨運走關鍵物冰箱

消息稱，死者的殘肢為腰部以下雙腿，其中大腿肉已被削去見骨，小腿則較完整。警方同時尋獲兩大煲混有人體組織的湯，據悉兩煲湯均近乎滿，內有大量肉碎，探員未有亂動，立即運往化驗。

不滿對千萬巨額財產分配！前夫一家下毒手 蔡天鳳頭身手失蹤 前夫在逃

蔡女前夫一家因不滿她對千萬巨額財產的分配，新租用村屋精心設下殺人大計，且動用削肉機、電鋸等工具分屍。警方只尋獲死者雙腿，其頭、身、手仍不知所終，但屋內遺有兩煲混有人體組織的湯，場面駭人。警方已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟無業前夫仍然在逃；並正追查涉案村屋是否第一兇案現場。

蔡天鳳避巨額稅金借前公公名義買豪宅 討房不成遭殺身禍

香港大埔龍尾村22日發生恐怖烹屍肢解命案，時裝界名媛蔡天鳳（Abby Choi）被發現遭人殺害，遺體甚至遭兇嫌肢解。香港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦