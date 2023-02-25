蔡天鳳碎屍案／監視器拍到一健碩男持箱 走近七人座車打開後車廂

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi碎屍案，其前夫胞兄及父母懷疑與案有關被捕。《香港01》取得一張監視器擷圖，拍攝到懷疑是案中男疑犯。擷圖中可見，一名身穿黑色上衣及短褲、身材壯健的男子，手持一個大的白色膠箱。據知，該名男子其後走近一輛車尾打開了的白色七人車。

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍及烹煮，部分殘肢存於冰箱，但頭部下落不明。消息稱警方拘捕死者前夫胞兄及父母。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

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文章授權轉載自《香港01》