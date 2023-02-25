蔡天鳳遭前夫全家碎屍慘死 網路懸賞781萬元抓活人緝凶

蔡女前夫一家因不滿她對千萬巨額財產的分配，新租用村屋精心設下殺人大計，且動用削肉機、電鋸等工具分屍。警方只尋獲死者雙腿，其頭、身、手仍不知所終，但屋內遺有兩煲混有人體組織的湯，場面駭人。警方已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟無業前夫仍然在逃；並正追查涉案村屋是否第一兇案現場。

2023-02-25 08:08