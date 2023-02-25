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蔡天鳳遭前夫全家碎屍慘死 網路懸賞781萬元抓活人緝凶

香港01／ 文・凌逸德
有人在網上懸賞200萬港元(約台幣781萬元)緝凶。發帖者將個人頭像轉為全黑色，PO文指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要活人，將已送到任何警局作實」。
有人在網上懸賞200萬港元(約台幣781萬元)緝凶。發帖者將個人頭像轉為全黑色，PO文指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要活人，將已送到任何警局作實」。

譚仔米線「太子爺」Chris妻子、28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），因處理巨額財產招致殺身之禍，慘遭前夫一家合謀殺害再碎屍，事件轟動全港。

警方表示，已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，目前仍在追緝在逃的無業前夫。今日（25日）凌晨時分，有人在網上懸賞200萬港元(約台幣781萬元)緝凶。發帖者將個人頭像轉為全黑色，PO文指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要活人，將已送到任何警局作實」。

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文章授權轉載自香港01》

蔡天鳳 父母 香港

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警方表示，已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，目前仍在追緝在逃的無業前夫。今日（25日）凌晨時分，有人在網上懸賞200萬港元(約台幣781萬元)緝凶。發帖者將個人頭像轉為全黑色，PO文指死者的在逃前夫姓鄺，洋名Alex，並指「要活人，將已送到任何警局作實」。

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