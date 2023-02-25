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28歲名媛遭殘忍碎屍煮湯！擁億元身家疑「這原因」招殺身禍 前夫仍在逃

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不滿對千萬巨額財產分配！前夫一家下毒手 蔡天鳳頭身手失蹤 前夫在逃

香港01／ 文・鄧海興 梁偉權
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。擷取自蔡天鳳臉書
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。擷取自蔡天鳳臉書

大埔昨日（24日）揭發恐怖碎屍案。28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遇害後，慘遭碎屍及烹屍，殘肢藏於龍尾村村屋冰箱內。警方今日（25日）凌晨交代案情時，透露更多驚人內情。蔡女前夫一家因不滿她對千萬巨額財產的分配，新租用村屋精心設下殺人大計，且動用削肉機、電鋸等工具分屍。警方只尋獲死者雙腿，其頭、身、手仍不知所終，但屋內遺有兩煲混有人體組織的湯，場面駭人。警方已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟無業前夫仍然在逃；並正追查涉案村屋是否第一兇案現場。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證。（梁偉權攝）
警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證。（梁偉權攝）

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，2月22日凌晨接獲失蹤人口報案，報案人指其一名28歲女親友，於2月21日下午開始失聯。警方經調查後，相信案件有可疑，西九龍重案組遂於2月23日接手追查，並對事主背景作深入調查，約見聲稱是最後與事主會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見事主前夫的父母及嘗試約見前夫，據悉其前夫無業。

警方經追查後，相信事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，繼而動殺機。該數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，包括事主於中途已經落車等大話，試圖混淆警方調查方向。經抽絲剝繭及情報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及一連串大話，並鎖定大埔龍尾村的一個村屋單位，該單位由事主前夫父親於今個月新租用。

及至昨日（24日）凌晨，警方採取拘捕行動，在九龍城區拘捕2男1女，包括事主前夫的父母及兄長（31至65歲）；其後在昨日下午，持搜查令破門進入龍尾村目標單位，在一冰箱內搜獲人體殘肢，也發現部份屬於事主的財物、身份證及信用卡，因此相信事主已經遇害。鍾雅倫指，涉案村屋單位十分簡陋，只有一張化妝台，兩間房並無床等其他傢俱，相信冷血兇徒處心積慮，精心佈局，租用村屋用作肢解之用，如在牆身及窗口掛上帆布等。

警方檢獲懷疑屬於死者的財物。（梁偉權攝）
警方檢獲懷疑屬於死者的財物。（梁偉權攝）

鍾雅倫續稱，冰箱內只有死者的左、右腿殘肢，但其頭顱、軀幹及手部不知所終。而涉案單位遺有用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、長雨衣、手套及面罩等。警方同時尋獲人體碎肉，且有兩煲相信混有人體組織的湯。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲削肉機、電鋸、多把刀、鎚等證物。梁偉權攝
警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲削肉機、電鋸、多把刀、鎚等證物。梁偉權攝
警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲削肉機、電鋸、多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）
警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲削肉機、電鋸、多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）

警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定死因。2男（31及65歲）、1女（63歲）被捕人士現正被通宵扣查，稍後警方會落案起訴他們「謀殺」罪；同時全力緝捕受害人的前夫歸案，不排除稍後有更多人被捕。警方呼籲市民如有任何消息或線索提供，請立即致電3661-8281、9702-9757，與西九龍總區重案組第二隊聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》

大埔 殺人 蔡天鳳

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消息指，蔡天鳳坐擁億元家產是招來殺身之禍的根源，而兇案主謀是曾任職警員的前夫父親。事緣蔡女18歲時與前夫結婚及先後誕下2名女兒，其後婚姻破裂，但蔡女仍照顧前夫一家生活，甚至斥資購入加多利山物業供前夫一家居住，並以前夫父親作「掛名業主」。惟去年底蔡女有意出售該業物，雙方為業權等問題爭執，疑有人擔心見財化水，加上知悉蔡女再婚產子但沒有註冊，故圖謀掠奪其豐厚資產，竟策劃殺人大計。

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