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生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

香港名媛蔡天鳳生前生活極之奢華 再嫁豪門仍照顧前夫生活

香港01／ 黃欣華
蔡天鳳與「天王嫂」方媛二人關係極之親密！（IG照片）
蔡天鳳與「天王嫂」方媛二人關係極之親密！（IG照片）

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），今日（24日）發現被殺身亡，消息震驚全城。消息指，蔡天鳳於本月21日被報失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明。直到今日被揭發藏屍大埔龍尾村村屋，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與案有關。消息指，Abby Choi生前照顧前夫及其家人生活，疑雙方有錢銀瓜葛。死者遭斬肢碎屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下室的冰箱內，屍身疑曾被烹煮，屋內亦發現烹煮工具。

Abby Choi（蔡天鳳）為城中名媛，除了與「天王嫂」方媛為極親密之老友，亦經常作客郭富城豪宅，她更頻繁地出席各種時裝界活動，生活極之奢華的她行頭絕對不輸《璀璨帝國》的一眾名媛。

她也接受過不少時尚雜誌的訪問，更一度指Abby Choi（蔡天鳳）是時尚指標：「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿着混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注。」

訂製Hermès手袋！（IG照片）
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蔡天鳳碎屍案｜疑與前夫家有錢銀瓜葛　Abby遭碎屍烹煮存放雪櫃內

蔡天鳳碎屍案│名媛Abby Choi龍尾村被殺碎屍　警拘前夫家人等3人

文章授權轉載自《香港01》

大埔 失蹤 冰箱 老婆

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