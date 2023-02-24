上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

名媛蔡天鳳Abby Choi遇害，遭碎屍烹屍藏於大埔龍尾村村屋冰箱，警方拘捕其前夫父母及胞兄，懷疑與案有關。消息指，本月21日，蔡天鳳一如平日準備前往大埔科學園，接與前夫所生的女兒放學，她在加多利山住所登上前夫胞兄駕駛的車輛，但她最終未有前往科學園，而是被帶到龍尾村村屋，其後遇害。警方正聯絡蔡女前夫了解事件。《香港01》取得蔡女於本月21日，在加多利山住所登車離開前的最後身影，可見她當時身穿白色上衣及白色長褲，挽著手袋及紙袋。

至於涉案村屋門前停泊的中港車牌七人車，並非當日接載蔡女的車輛，惟相信與案有關。

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。消息稱警方拘捕死者前夫的家人等3人。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手機。

香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自蔡天鳳Instagram

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文章授權轉載自《香港01》