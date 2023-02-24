內蒙古礦難遇難者升至6人 仍有47人失蹤

據央視新聞，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦22日發生坍塌，據救援指揮部消息，截至23日22時30分，事故已造成6人死亡，6人受傷，另仍有47人失蹤。

雪上加霜的是，23日下午6時44分，坍塌區域再次發生了比較大的山體滑坡，讓救援工作陷入困境。

阿拉善盟盟長李中增指出，這次山體的大面積滑坡，垮塌的塌方量比較大，救援難度確實很大。各方的救援力量，包括周邊地區的救援力量都在陸續趕往現場。

對此，救援部門決定改變救援方案，採取分層挖掘、梯形降坡的方式，從山體兩側開展挖掘搜救工作，最大限度保證山體穩定和被困人員、救援人員安全，避免發生次生災害影響。

據報導，目前，現場救援工作正在進行，據央視報道，坍塌的土方量達到了1,000萬立方公尺，這使得救援工作十分困難。由於事故區域坍塌體量大，機械作業二次坍塌風險高，救援工作進度受到嚴重影響。