陸女來港遇暖心事被震撼 激讚港人1優點：太好了吧！我愛香港

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聯合新聞網／ 撰文：布萊恩
通關後訪港旅客明顯增加。（資料圖片）
通關後訪港旅客明顯增加。（資料圖片）

香港最美的風景是人。有大陸女生於網上發文，講述自己來港旅遊時的暖心經歷，大讚「香港人也太好了吧！」，更明言「香港我愛你！」。帖文引來大陸網民共鳴，「香港人真的是很好的，別被媒體帶偏了」、「我覺得路上碰到的香港人都特別好」、「所以其實哪裏都有好和不好的，香港好人還是更多些」。

該大陸女生於小紅書以「香港人也太好了吧！！！！！！！」為題發文，講述自己在香港旅遊的暖心事。

她指出，到香港旅遊期間曾遺失過多件物品，「一次電腦、一次手機、兩次錢包、一次八達通」，結果全部都成功尋回，感恩香港人路不拾遺，「天啊！我真的不知道說什麼好了……真的就沒人撿別人東西的」，激讚「香港聽我說謝謝你！我愛你！你是最好的」。

帖文引來大陸網民共鳴，認同香港好人多，「香港人真的是很好的，別被媒體帶偏了」、「我在香港中環問路，提着公事包的帥哥帶着我走，人家剛下班我還怕別人累着了，他說不要緊帶我過去，我也覺得很多人挺好的」、「我已經無數次在香港被人提醒包包沒拉好」、「本人感覺來香港自己都變善良了，很想幫助別人。就是感覺大部份人與人之間很融洽信任！」、「哪裏都有好和不好的，香港好人還是更多些」。

也有大陸網民認為，雖然香港好人多，惟香港服務行業質素參差，「香港人是好人，但是服務員真不一定是好，也受過很多白眼」、「我覺得路上碰到的香港人都特別好，服務行業的導購之類的就參差不齊」。

該大陸女生於小紅書以「香港人也太好了吧！！！！！！！」為題發文，講述其在香港旅遊的暖心事。（小紅書）
該大陸女生於小紅書以「香港人也太好了吧！！！！！！！」為題發文，講述其在香港旅遊的暖心事。（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

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