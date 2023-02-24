悅讀森林 上海首個森林圖書館開放

「常綠不拘秋夏冬，問風不遜桂花香。」近日，上海市浦東新區有片樹林吸引了不少好奇的目光。這片樹林中不僅瀰漫著若有似無的樟木清香，更是飄著一縷書香。

中新社報導，這就是上海首個森林圖書館。據介紹，這片森林屬於城市公共綠地，毗鄰上海圖書館東館，由浦東新區和上海圖書館聯手打造，面積達20546平方公尺，以原生態的林蔭閱讀和森氧漫步為主要功能，日前開放。

「聽朋友說這裡有個可以在樹林裡看書的圖書館，就過來看看。」21歲的小王是一名在校學生，最近處於備考階段，「學累了還能看看綠植，緩解眼疲勞，我下次肯定還來」。

據悉，該森林圖書館的設計初衷在於保護保留植物生長的生命之美。因此在植物風貌提升策略上，採取了低影響開發的手法。在整體保留森林原貌的基礎上，將原先的綠地充分打開，對現狀植物空間進行提升梳理，通過鏈接交通、引入林下木棧道，進行沿街出入口交通與周邊重要設施的銜接。

圖書館是生長的有機體。上海圖書館副館長徐強表示，「悅讀森林」在功能上是圖書館室內功能的室外延展，因此有效延展了讀者閱讀的不同體驗空間。

「悅讀森林」給人的第一觀感在於原始靜謐、返璞歸真的林境之美。大片的香樟樹、雪松和桂花樹蒼翠茂盛。陽光穿過葉縫，照在林中嬉戲的孩童身上，在鋪滿落葉的泥地上留下點點光斑。 雖然是森林圖書館，但這裡容納的不僅是閱讀本身，還為讀者的休憩、運動和閒談留出了空間。