滿是灰塵和落葉…疫情3年未回陸 女返深圳驚見愛車成「廢鐵」
香港與大陸本月初恢復全面通關，有三年未到過大陸的香港女子，近日發布影片稱，自己家泊在深圳露天停車場的私家車已變成「廢鐵」。
據「星視頻」報導，一名疫情前在港深兩地生活的香港女子，在全面通關後回到深圳，到一處露天停車場「探望」自己三年未見的私家車。
該女子拍攝的影片顯示，車上滿是灰塵和落葉，車窗自動降下了一些，不過被熱心的停車場工作人員幫忙貼上了透明膠紙。
她說，該車輛花費近40萬元人民幣購買，目前「已經開不動了，線也被老鼠咬壞了。」她又稱，車輛三年未有進行年審，「現在車還在原地，不知道該怎麼處理。」
網民：
「有錢人都健忘？送給我也比爛了好啊。」
「還可以出租賺錢呢，就這麼放著變廢鐵。」
「三年不年審，這車只能強制報廢。」
「三年了，她在大陸都沒個朋友幫她去看看？」
「一個電話的事，把車鑰匙和本本寄過來，找個人一個月溜一溜，做做保養，啥事都沒有。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言