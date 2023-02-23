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滿是灰塵和落葉…疫情3年未回陸 女返深圳驚見愛車成「廢鐵」

香港01／ 撰文：孫聖然
三年未到過大陸的香港女子，近日發布影片稱，泊在深圳露天停車場的私家車已變成「廢鐵」。（星視頻）
三年未到過大陸的香港女子，近日發布影片稱，泊在深圳露天停車場的私家車已變成「廢鐵」。（星視頻）

香港與大陸本月初恢復全面通關，有三年未到過大陸的香港女子，近日發布影片稱，自己家泊在深圳露天停車場的私家車已變成「廢鐵」。

據「星視頻」報導，一名疫情前在港深兩地生活的香港女子，在全面通關後回到深圳，到一處露天停車場「探望」自己三年未見的私家車。

該女子拍攝的影片顯示，車上滿是灰塵和落葉，車窗自動降下了一些，不過被熱心的停車場工作人員幫忙貼上了透明膠紙。

她說，該車輛花費近40萬元人民幣購買，目前「已經開不動了，線也被老鼠咬壞了。」她又稱，車輛三年未有進行年審，「現在車還在原地，不知道該怎麼處理。」

網民：

「有錢人都健忘？送給我也比爛了好啊。」

「還可以出租賺錢呢，就這麼放著變廢鐵。」

「三年不年審，這車只能強制報廢。」

「三年了，她在大陸都沒個朋友幫她去看看？」

「一個電話的事，把車鑰匙和本本寄過來，找個人一個月溜一溜，做做保養，啥事都沒有。」

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文章授權轉載自《香港01》

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