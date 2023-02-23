搶人才？！四川有學校免費送新生iPhone14 不要手機可折現
新生報到註冊後，就可獲贈一支全新iPhone14新手機？！這樣的學校不知學生想不想去讀？四川資陽一間學校發布公告，贈送新生一支全新iPhone14，更聲稱不要手機可享受等額的專項助學金。該校招生辦工作人員表示，這一項政策是針對2023級的新生，主要是為了減輕學生家庭負擔，學費並不會因此增加。
山西晚報報導，四川希望汽車職業學校官方公眾號發布，針對2023級的所有學生，均可享有獲贈iPhone14全新手機一部的權益，不要手機者可享受等額現金的專項助學金，作為補貼生活費之用。文章還提到，報到註冊後，專項助學金將直接轉入學生銀行卡。
另外，校方指出，學生可申請辦理國家生源地無息助學貸款每年人民意1.2萬元；符合國家政策條件的學生可享受國家助學金每年人民幣2,100至4,500元。
事件引起網友熱烈討論，該校招生辦工作人員表示，2023級新生報到註冊後可獲贈iPhone14全新手機一事，是真實有效的。自21日發布消息以來，他們已經接到了上百個諮詢電話，「不限專業也不限名額，2023級學生只要報到註冊了，就可獲贈手機。」
極目新聞報導，四川省教育廳工作人員指出，四川希望汽車職業學院是一所民辦大專院校，在教育廳有備案。至於該校招生方式是否有「打擦邊球」的嫌疑，他們將通知職業教育處進行了解調查。
四川希望汽車職業學院是由希望教育集團出資舉辦，四川省教育廳主管的全日制高等職業院校，坐落於資陽市。學院創建於2013年，2016年增掛四川希望汽車技師學院，學院共設置6個系，有20個專業。
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