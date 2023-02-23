棚外春寒峭 棚內花果香

立春時節，春寒料峭，但通州區西集鎮耿樓村御樽莊園的櫻桃大棚裡，已是一片春意盎然。管理員韓永生走在親手栽種的櫻桃林間，為已花落坐果的櫻桃樹疏果。

2018年12月16日，韓永生和同事們在大棚裡種下第一批358棵櫻桃樹，開始了這個村辦集體產業種大棚櫻桃的腳步。他們從大棚櫻桃技術最先進的大連，請來技術員做指導展開生產運營，收益為村集體所有。

「大棚裡的櫻桃樹採用噴霧機人工授粉，在開花率達到80%時集中進行，這種方式能夠實現精準，均勻授粉。」韓永生介紹說，與室外自然生長的櫻桃不同，大棚櫻桃不會受大雨、大風、冰雹等天災影響，但人工控制的技術與精準度極其重要。除了剪枝、施肥、土壤溫度外，大棚內的溫度控制更是要求精準－開花坐果溫度要在14℃至20℃，坐住果後則調整至23℃至25℃，夜間則是5℃至8℃。如今，御樽莊園的大棚櫻桃有美早、早大果和薩米脫三個品種，共計40餘畝，預計在4月上旬成熟上市。

除櫻桃外，冬春時節耿樓的大棚還種有番茄、甘藍、草莓等農作物，番茄每天產500斤，經常是不出園區，就被客戶上門搶購一空。其他蔬菜也在經過採摘、分揀後，趁新鮮運輸到新發地市場。御樽莊園經理劉俊義介紹，園區占地720畝，建有日光暖棚92個，春秋冷棚56個，還有聯動大棚15畝。

近年來，通州區西集鎮大力發展以休閒採摘、輕簡化栽培為主的都市型農業，越來越多的優質特色農產品成為廣大消費者的「寵兒」。光櫻桃種植面積就近萬畝，年產櫻桃400萬斤，帶動了更多村民在家門口創業、就業，促進村民增收的同時，提高村集體收入，致力鄉村振興發展。